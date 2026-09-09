¡Ricardo Montaner llegó a los 69 años!

Héctor Eduardo Reglero Montaner, conocido artísticamente como Ricardo Montaner, nació el 8 de setiembre de 1957. Así que, ayer llegó a los 69 años y se mostró muy feliz al compartir en sus redes sociales una postal suya, sentado en el Central Park de Nueva York, junto a un poema de Paul Éluart.

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Y, por supuesto, su enamorada esposa Marlene Rodríguez lo felicitó en Instagram y lo llenó de halagos: “Te veo y pienso: ‘Wow’. Y wow todo de ti. Que cumplas 69, que rápido ha pasado el tiempo. 40 años después te veo y sigo pensando: ‘Wow’. Y wow todo de ti”.

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“Dios es extraordinariamente bueno, generoso, sobreabundante. Amo celebrarte y celebrarte , tú si que tienes mucho para festejar. Dios te siga acompañando… garantía de que cada día estarás mejor y mejor. Te amo paa", destacó Marlene Rodríguez y el cumpleañero Ricardo Montaner respondió a la publicación de su amada: “Regalazo de Dios el mío, contigo al lado mío…“.

Sus hijos Evaluna, Mau y Ricky también utilizaron las redes sociales para saludar a Ricardo Montaner el día de su cumpleaños número 69.