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09 de septiembre de 2026 a la - 11:01

¡Ricardo Montaner llegó a los 69 años!

Ricardo Montaner en el Central Park de Nueva York el día de su cumpleaños.
Ricardo Montaner en el Central Park de Nueva York el día de su cumpleaños.Instagram/Ricardo Montaner

El emblemático cantante Ricardo Montaner ayer celebró su último cumpleaños de la sexta década. ¡Sí! El romántico artista ya llegó a los 69 años de vida y su esposa Marlene Rodríguez lo llenó de elogios.

Por ABC Color

Héctor Eduardo Reglero Montaner, conocido artísticamente como Ricardo Montaner, nació el 8 de setiembre de 1957. Así que, ayer llegó a los 69 años y se mostró muy feliz al compartir en sus redes sociales una postal suya, sentado en el Central Park de Nueva York, junto a un poema de Paul Éluart.

Ricardo Montanter y Marlene Rodríguez cumplieron 37 años de matrimonio.
Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez. (Instagram/Ricardo Montaner)

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Y, por supuesto, su enamorada esposa Marlene Rodríguez lo felicitó en Instagram y lo llenó de halagos: “Te veo y pienso: ‘Wow’. Y wow todo de ti. Que cumplas 69, que rápido ha pasado el tiempo. 40 años después te veo y sigo pensando: ‘Wow’. Y wow todo de ti”.

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Hombre de mediana edad en traje oscuro y camisa blanca habla frente a un micrófono en escenario de fondo rojo.
Ricardo Montaner durante su presentación en Jockey Club Paraguayo, en junio pasado. (Fernando Romero)

“Dios es extraordinariamente bueno, generoso, sobreabundante. Amo celebrarte y celebrarte , tú si que tienes mucho para festejar. Dios te siga acompañando… garantía de que cada día estarás mejor y mejor. Te amo paa", destacó Marlene Rodríguez y el cumpleañero Ricardo Montaner respondió a la publicación de su amada: “Regalazo de Dios el mío, contigo al lado mío…“.

Sus hijos Evaluna, Mau y Ricky también utilizaron las redes sociales para saludar a Ricardo Montaner el día de su cumpleaños número 69.