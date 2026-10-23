Barbara Palvin tras desfilar a solo semanas de ser mamá: “Cada proceso posparto es diferente”

La modelo húngara Barbara Palvin sorprendió a todos el pasado domingo al desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show tras solo seis semanas del nacimiento de su primera hija Sylvie, fruto de su amor con el actor Dylan Sprouse.

Y, hace unas horas, Barbara Palvin dejó una reflexión sobre la maternidad en sus redes: “Realmente hace falta toda una comunidad. Me siento increíblemente afortunada de contar con el amor y el apoyo de mi familia y mis amigos en esta nueva etapa de mi vida. No habría podido lograrlo sin ustedes”

“Un agradecimiento enorme a Victorias Secret por aceptarme tal como estoy en mi proceso posparto y por hacerme sentir tan hermosa y segura de mí misma. ¡Imagínense que, tras bastidores, estábamos literalmente cosiendo discos de lactancia en mis sujetadores! Un pequeño recordatorio de la realidad que hay detrás de todo el glamour", escribió Barbara Palvin en su cuenta de Instagram.

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La supermodelo Barbara Palvin, quien acaba de estrenarse como mamá, continuó escribiendo: “Volver al trabajo fue una decisión que tuve la suerte de poder tomar. Y, aunque estoy muy agradecida por esta oportunidad, no puedo dejar de pensar en todas las madres que no tienen esa opción. En Estados Unidos, se espera que muchas mujeres regresen al trabajo apenas 6 u 8 semanas después de dar a luz, a menudo sin una baja por maternidad remunerada. Las madres merecen más tiempo, más apoyo y más opciones”.

Barbara Palvin: “Todas tenemos algo increíble en común: hemos creado un milagro”

“Me siento muy orgullosa de este momento y de lo que he logrado, y me hace feliz estar de vuelta en nuestra pequeña burbuja con Sylvie”, señaló Barbara Palvin junto a las postales publicadas en la red social de la camarita.

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“Quiero decir algo importante: cada proceso posparto es diferente, y ninguna de nosotras debería sentir la necesidad de compararse con las demás. Lo que vieron en la pasarela fue a mí, arreglada y producida, pero mi realidad diaria en el posparto es muy distinta”, siguió expresando Barbara Palvin al tiempo de destacar: “Hay días en los que, simplemente, encontrar tiempo para ducharse o sentarse a comer con tranquilidad se siente como un gran logro. Y eso también merece ser celebrado. Porque, ya sea que estés desfilando en una pasarela, volviendo al trabajo o simplemente superando otra noche sin dormir, todas tenemos algo increíble en común: hemos creado un milagro. Y eso, por sí solo, merece ser celebrado”.

“La maternidad es difícil, hermosa, caótica, emocionante y, sin duda, vale muchísimo la pena. Gracias por tanto cariño. Tengo el corazón lleno.¡Vamos, mamás! ¡Lo estamos haciendo de maravilla!“, se puede leer al final de posteo de Barbara Palvin.