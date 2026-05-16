Barbara Palvin anunció su embarazo en la red carpet de Cannes

La modelo húngara Barbara Palvin y el actor estadounidense Dylan Sprouse dieron una gran y tierna sorpresa en la red carpet de la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. ¡Sí! El matrimonio anunció que pronto un bebé llegará a su hogar.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse llegaron juntitos a la proyección de la película “Histoires Paralleles” (Historias Paralelas) y la húngara mostró orgullosa su pancita de embarazada.

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Barbara Palvin lució un bello y romántico maxivestido azul cielo, de escote cuadrado y amplia falda con plumas. En todo momento, la futura mamá presumió feliz su pancita en la Riviera Francesa.

Recordemos que la modelo húngara Barbara Palvin y el actor estadounidense Dylan Sprouse dieron el “sí, quiero” en julio de 2023, luego de cinco años de noviazgo. Y, ahora, a casi tres años de casados, esperan ansiosos al primer fruto de su amor.