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16 de mayo de 2026 a la - 10:31

Barbara Palvin anunció su embarazo en la red carpet de Cannes

Barbara Palvin y Dylan Sprouse anunciaron en Cannes que están en la dulce espera. (Valery HACHE / AFP)
Barbara Palvin y Dylan Sprouse anunciaron en Cannes que están en la dulce espera. (Valery HACHE / AFP)180848+0000 VALERY HACHE

La supermodelo Barbara Palvin (32) y el actor Dylan Sprouse (33) anunciaron que están en la dulce espera. Lo hicieron en la red carpet del Festival de Cine de Cannes, donde la húngara mostró su incipiente pancita con el bebé a bordo.

Por ABC Color

La modelo húngara Barbara Palvin y el actor estadounidense Dylan Sprouse dieron una gran y tierna sorpresa en la red carpet de la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. ¡Sí! El matrimonio anunció que pronto un bebé llegará a su hogar.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse llegaron juntitos a la proyección de la película “Histoires Paralleles” (Historias Paralelas) y la húngara mostró orgullosa su pancita de embarazada.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse aguardan felices y emocionados a su primogénito. (Valery HACHE / AFP)
Barbara Palvin y Dylan Sprouse aguardan felices y emocionados a su primogénito. (Valery HACHE / AFP)

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Barbara Palvin lució un bello y romántico maxivestido azul cielo, de escote cuadrado y amplia falda con plumas. En todo momento, la futura mamá presumió feliz su pancita en la Riviera Francesa.

¡Hermosa parejita! Barbara Palvin y Dylan Sprouse en la red carpet del Cannes Film Festival. Pronto tendrán a su primer hijo en brazos. (Thibaud MORITZ / AFP)
¡Hermosa parejita! Barbara Palvin y Dylan Sprouse en la red carpet del Cannes Film Festival. Pronto tendrán a su primer hijo en brazos. (Thibaud MORITZ / AFP)

Recordemos que la modelo húngara Barbara Palvin y el actor estadounidense Dylan Sprouse dieron el “sí, quiero” en julio de 2023, luego de cinco años de noviazgo. Y, ahora, a casi tres años de casados, esperan ansiosos al primer fruto de su amor.