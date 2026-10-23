Nadie Dice Nada desde Paraguay: seguí el programa en vivo

El equipo completo de Nadie Dice Nada (Luzu TV) ya se encuentra en suelo paraguayo. Considerado el programa de streaming más visto de Argentina y un referente regional del formato digital en vivo, el ciclo volvió a Paraguay por segunda ocasión para presentarse ante su audiencia local.

La visita se da en el marco de la presentación teatral y show en vivo que ofrecerán este sábado. Y como antesala exclusiva a su gran encuentro con el público, hoy viernes transmite su edición en directo desde las instalaciones de Personal sobre la avenida España, en Asunción.

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