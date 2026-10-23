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23 de octubre de 2026 - 10:49

Nadie Dice Nada desde Paraguay: seguí el programa en vivo

Nadie dice Nada, el fenómeno del streaming argentino, liderado por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo, Martín Garabal y Marcos Giles, desembarcó en Asunción para su show de este sábado. En la previa, este viernes realizan una transmisión especial en vivo desde el local de Personal sobre la avenida España.

Por ABC Color
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El equipo completo de Nadie Dice Nada (Luzu TV) ya se encuentra en suelo paraguayo. Considerado el programa de streaming más visto de Argentina y un referente regional del formato digital en vivo, el ciclo volvió a Paraguay por segunda ocasión para presentarse ante su audiencia local.

La visita se da en el marco de la presentación teatral y show en vivo que ofrecerán este sábado. Y como antesala exclusiva a su gran encuentro con el público, hoy viernes transmite su edición en directo desde las instalaciones de Personal sobre la avenida España, en Asunción.

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