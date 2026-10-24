Leah Ashmore, Miss Universo Paraguay 2022, cuenta los días para tener a su bebé en brazos

A finales de junio, Leah Ashmore anunció desde Miami que estaba en camino su primer bebé, fruto de su amor con Carson Kutuchief. La pareja se conoció a inicios de 2024, se comprometió en setiembre de 2025, luego se casó y ahora cuenta los días para la llegada del nuevo integrante de la familia.

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“¡Parece que fue ayer! Tenía tanto miedo, tantos pensamientos cruzando por mi mente y sentimientos que nunca antes había experimentado. Quería abrazar a mi mamá, pero estaba demasiado lejos. Quería contarle a todo el mundo que mini Dino venía en camino, y al mismo tiempo me preguntaba si sería capaz de hacer esto… Pero entonces, ellos me recordaron una vez más por qué Dios me trajo hasta aquí“, escribió Leah Ashmore en su cuenta de Instagram a solo semanas de la llegada de su esperado hijo.

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Luego, la Miss Universo Paraguay 2022 Leah Ashmore siguió reflexionando emocionada: “Este universo maravilloso puso al hombre más increíble a mi lado para criar juntos a nuestro bebé, me demostró que ni siquiera la distancia puede romper verdaderas amistades y me recordó que, cuando menos lo espero, la vida me llena el corazón con amigos que se convierten en familia, esté donde esté. ¡Nunca podré agradecer lo suficiente a cada uno de ellos!“.

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