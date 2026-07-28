Leah Ashmore, Miss Universo Paraguay 2022, espera un niño

Leah Ashmore y Carson Kutuchief están más felices que nunca esperando a su primer hijo. La Miss Universo Paraguay 2022 y su marido organizaron una fiesta al aire libre en Miami, Florida (Estados Unidos), para revelar el sexo del bebé que pronto llegará para llenar de aún más amor su hogar.

“Estos últimos meses han sido de los más hermosos de mi vida. Poner todo mi corazón en crear una noche mágica para celebrar y conocer al nuevo integrante de nuestra familia es algo que atesoraré para siempre. Cada detalle, cada risa, cada lágrima de felicidad... todo valió la pena”, escribió Leah Ashmore en su cuenta de Instagram junto a las postales de la fiesta de revelación de sexo de Baby Kutuchief.

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“Nunca podré agradecer lo suficiente a las personas increíbles que han estado a mi lado, compartiendo su amor, consejos, ánimos y un apoyo incondicional a lo largo de este camino. Han hecho que esta etapa de nuestras vidas sea aún más especial de lo que jamás imaginé”, siguió expresando la emocionada mamá primeriza Leah Ashmore.

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Leah Ashmore y el agradecimiento especial a su esposo

La Miss Universo Paraguay 2022 aprovechó el posteo en redes para agradecer especialmente a su esposo Carson Kutuchief. La parejita se conoció a inicios de 2024, se comprometió en setiembre de 2025 y este año dio el “sí, quiero”.

“Al mejor esposo del mundo, Carson Kutuchief: gracias por ser mi mejor compañero de equipo, mi refugio seguro y una pareja maravillosa en todo momento", destacó Leah Ashmore, quien tampoco se olvidó de sus mejores amigos, “que realmente se han convertido en familia... gracias por querernos tanto a nosotros como a nuestro pequeño desde ya. Estamos profundamente agradecidos. Tenemos el corazón rebosante de felicidad”.