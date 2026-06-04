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04 de junio de 2026 a la - 17:55

Leah Ashmore, Miss Universo Paraguay 2022, dio el “sí, quiero”

Leah Ashmore con vestido blanco de encaje, abrazada por un hombre con traje azul oscuro, ambos sonrientes en un entorno de vegetación tropical.
¡Parejita feliz! Leah Ashmore y Carson Kutuchief ya dieron el "sí, quiero".Instagram/Leah Ashmore

La Miss Universo Paraguay 2022, Leah Ashmore, abrió el álbum de su boda con Carson Kutuchief. Los tortolitos ya dieron el “sí, quiero” hace un tiempo, pero guardaron muy bien el secreto que ahora fue revelado.

Por ABC Color

Leah Ashmore y Carson Kutuchief se juraron amor eterno lejos del ruido mediático. La Miss Universo Paraguay 2022 y el empresario estadounidense, que se conocieron a inicios de 2024 y en setiembre de 2025 se comprometieron, ya unieron sus vidas en matrimonio.

Mujer con vestido blanco sin mangas sonríe mientras sostiene su vestido entre palmeras, en un entorno natural.
¡Hermosa novia! La Miss Universo Paraguay 2022, Leah Ashmore. (Instagram/Leah Ashmore)

La exreina de belleza Leah Ashmore sorprendió a sus más de 100 mil seguidores en Instagram al anunciar que ya se casó con el amor de su vida.

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“Firmado, sellado y con amor. Hace un tiempo… decidimos dar nuestro primer paso como pareja casada y nos dimos nuestro primer gran sí. Un momento que decidimos guardar en secreto por un tiempo… hasta ahora. Señor y Señora“, escribió Leah Ashmore junto a las imágenes del día de su boda con Carson Kutuchief.

Hombre en traje azul oscuro y mujer en vestido blanco floral se besan, rodeados de vegetación tropical.
Los recién casados Leah Asmore y Carson Kutuchief dándose un romántico beso. (Instagram/Leah Ashmore)

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Leah Ashmore había anunciado en las redes sociales su compromiso con Carson Kutuchief el 28 de setiembre de 2025 junto al texto: “¡Ella dijo que sí! Guardamos un pequeño secreto durante unos días, pero ya no pudimos contenerlo más. ¡Estamos comprometidos! ¡Estamos disfrutando cada momento de esta nueva etapa de nuestras vidas!“.

Mujer con vestido largo blanco y detalles en flor, ajustando su vestido en un entorno natural con palmeras.
Leah Ashmore lució un hermoso vestido de novia para dar el "sí, quiero" a Carson Kutuchief. (Instagram/Leah Ashmore)

Ahora, a ocho meses de revelar que se comprometió con Carson Kutuchief, la Miss Universo Paraguay 2022 volvió a utilizar las redes para anunciar feliz que ya pasó al club de las casadas.