Leah Ashmore, Miss Universo Paraguay 2022, dio el “sí, quiero”

Leah Ashmore y Carson Kutuchief se juraron amor eterno lejos del ruido mediático. La Miss Universo Paraguay 2022 y el empresario estadounidense, que se conocieron a inicios de 2024 y en setiembre de 2025 se comprometieron, ya unieron sus vidas en matrimonio.

La exreina de belleza Leah Ashmore sorprendió a sus más de 100 mil seguidores en Instagram al anunciar que ya se casó con el amor de su vida.

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“Firmado, sellado y con amor. Hace un tiempo… decidimos dar nuestro primer paso como pareja casada y nos dimos nuestro primer gran sí. Un momento que decidimos guardar en secreto por un tiempo… hasta ahora. Señor y Señora“, escribió Leah Ashmore junto a las imágenes del día de su boda con Carson Kutuchief.

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Leah Ashmore había anunciado en las redes sociales su compromiso con Carson Kutuchief el 28 de setiembre de 2025 junto al texto: “¡Ella dijo que sí! Guardamos un pequeño secreto durante unos días, pero ya no pudimos contenerlo más. ¡Estamos comprometidos! ¡Estamos disfrutando cada momento de esta nueva etapa de nuestras vidas!“.

Ahora, a ocho meses de revelar que se comprometió con Carson Kutuchief, la Miss Universo Paraguay 2022 volvió a utilizar las redes para anunciar feliz que ya pasó al club de las casadas.