Horóscopo de hoy: día jueves 1 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Liv Tyler, 44; Missy Elliott, 50; Pamela Anderson, 54; Dan Aykroyd, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: esté abierto a sugerencias, pero no permita que otro tome el mando. Depende de usted estar al tanto de sus planes y llevar las cosas hasta el final. Esté preparado para hacer el trabajo usted y mantenerse dentro de su presupuesto. Este año es mejor mantener a raya las influencias externas si quiere avanzar. No corra riesgos económicos ni físicos. Sus números son 9, 12, 22, 25, 31, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, perceptivo y sensible. Es impredecible e insistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su energía donde cuenta. Se alienta la superación personal, vivir la vida a su modo y asumir la responsabilidad de su propia felicidad. Sea honesto con usted mismo y con los demás, y obtendrá respeto y comprensión para lo que quiera hacer a continuación. Se presenta el romance. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): vaya más lento, reconsidere su estrategia y no permita que nadie lo engañe con algo que compromete su tiempo, paciencia o reputación. Guarde sus sentimientos para usted hasta que tenga tiempo de descubrir el mejor modo de proceder. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): apele a las personas que le deben y obtendrá la ayuda que necesita. No acepte demasiado ni haga muchas promesas. Ponga su energía donde le dé el mayor rendimiento. Tome el crédito por sus logros antes que lo haga otro. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aléjese de la gente impredecible. Un paso firme hacia adelante lo ayudará a ganar confianza y respeto. Comparta sólo lo necesario. Escuche, y obtendrá percepción de lo que intentan hacer los demás. El encanto y hacer que las cosas sucedan lo ayudarán a avanzar. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): confíe en sus instintos, no en lo que le diga alguien. Los cambios que hagan otros causarán incertidumbre, así que tenga un plan de respaldo en su lugar. Las mejoras personales le darán confianza para dejar atrás el pasado y hacer lo suyo. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): permita que las cosas se desarrollen de modo natural. Esté preparado para tomar decisiones cuando sea necesario y confiar en usted, no en los demás. En el final, es usted quien necesita sentirse bien con las decisiones que toma. Haga lo que a usted, no a los demás, le parezca. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): busque una manera eficiente de hacer las cosas. Cumpla con las reglas y regulaciones para evitar riesgos para la salud. Una relación significativa mejorará si hablan acerca de sus intenciones y planes. El romance mejorará su vida. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no mezcle negocios con placer. Un conflicto de intereses lo dejará en una situación precaria. Busque modos alternativos de usar sus habilidades para alcanzar su meta. Las empresas conjuntas darán lugar a complicaciones económicas. Protéjase de enfermedades y lesiones. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): lleve a cabo sus planes y no mire atrás. Tome el control de su vida; aléjese de cualquiera que intente tomar el mando o empujarlo en una dirección que no es la mejor para usted. No crea todo lo que oye. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aflorarán las emociones cuando trate con un amigo, pariente o colega. Evalúe las situaciones antes de compartir sus pensamientos. Haga lo que debe hacer si sospecha que alguien interferirá con su progreso. Un camino singular no lo defraudará. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): controle sus emociones para evitar una escena. Concéntrese en lo que está tratando de lograr para mejorar su productividad. No permita que los cambios que hacen otros le impidan hacer lo que lo hace feliz. Haga de la salud y el estado físico sus prioridades. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dé una mano, pero no permita que nadie se aproveche de usted. Tener expectativas razonables lo ayudará a ver los pros y los contras de una situación que enfrenta con un amigo, familiar o amor. Establezca qué hará y qué no. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.