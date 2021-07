Horóscopo de hoy: día domingo 4 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Francesca Hayward, 29; Melanie Fiona, 38; Becki Newton, 43; Andrew Zimmern, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: siéntese y tome nota de lo que sucede a su alrededor. Es hora de hacer un cambio que lo ayude a deshacerse de los malos hábitos y reemplazarlos por algo que lo haga feliz y le de salud. La vida se trata de vivir y pasar tiempo con personas que comparten los pequeños placeres de la vida. Reconsidere su futuro y haga los ajustes necesarios. Sus números son 6, 17, 21, 23, 31, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emocional, cariñoso y generoso. Es singular y reservado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dé un giro singular a la forma en que hace las cosas. Haga planes con alguien que saca lo mejor de usted. Si se junta con alguien extravagante, eso llevará a un gasto excesivo o un comportamiento permisivo. Sepa cuándo decir que no. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las situaciones emocionales se intensificarán si lidia con asuntos profesionales. Trate de relajarse y disfrutar del día sin entablar conversaciones con gente que no ve las cosas como usted. Manténgase cerca y confíe en alguien que siempre lo respalda. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sea explícito acerca de qué puede hacer y cómo se siente, y evitará una situación difícil. Apóyese en la experiencia y la información que acumule para formular un plan que aliente las relaciones con un amigo, familiar o amor. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una mente abierta alentará nuevos comienzos. Adaptarse a un estilo de vida que le permita cumplir sus sueños y participar en algo que le dé alegría recompensará. No se pierda de algo por temor a tomar un camino diferente. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): apéguese a su plan, no importa qué hagan los demás. Elija el camino que le dé alegría y lo mantenga a salvo de pérdidas económicas, o de correr riesgos para la salud innecesarios. La dedicación y la disciplina lo ayudarán a superar cualquier adversidad que encuentre. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reconozca los cambios que harán su vida menos estresante y luego ponga sus planes en marcha. Ser responsable de su felicidad y confort le levantará el ánimo y alentará mejores relaciones con amigos, familiares y su amor. Abrace nuevos comienzos. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga claros sus pensamientos. No permita que nadie se meta con su mente o lo empuje en una dirección que no le sea útil. Ponga su energía en algo significativo y gratificante, y la paz mental será el resultado. El romance está en aumento. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome las cosas en sus manos y haga sólo lo que se sienta cómodo al hacer. El mal juicio de su parte o de alguien que busque asociarse con usted lo dejará en problemas con respecto a su salud, economía y vida personal. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): manténgase alejado de la gente excesivamente indulgente o de los que intentan tentarlo para que se involucre en algo que le causará frustración emocional o económica. Concéntrese en la aptitud física y en construir fuerza y un futuro estable. El romance está en las estrellas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no deje nada al azar. Evalúe qué es factible y qué no lo es, y tome decisiones que lo lleven a un ambiente hogareño positivo y feliz. No ceda a alguien que intenta aprovecharse de usted. Ponga el dinero y las posesiones fuera de la vista. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ocúpese de sus asuntos. No invite a otros a que perturben sus planes. Concéntrese en lo que es importante para usted y convierta su día en una aventura feliz y positiva. Haga de la aptitud física, el amor y la tranquilidad sus prioridades. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje que el pasado sea un recordatorio. Estar con personas que lo hacen sentir bien mejorará su estado de ánimo y alentará cambios positivos. Agregue comodidad y practicidad a la forma en que vive y comparta su buena suerte con gente de ideas afines. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.