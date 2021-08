Horóscopo de hoy: día jueves 26 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Charlie Gillespie, 23; Keke Palmer, 28; Macaulay Culkin, 41; Melissa McCarthy, 51.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año inclínese por lo que se puede hacer en lugar de tratar de lograr lo imposible. Busque oportunidades y produzca un cambio que sea productivo y esté vinculado a sus objetivos a largo plazo. Hable, y considere adoptar un enfoque singular acerca de cómo se gana la vida, maneja su efectivo y trata con las sociedades importantes. Canalice su energía en obtener los mayores beneficios. Sus número son 4, 17, 21, 24, 32, 36, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es preciso, sin precedentes y demostrativo. Es entretenido y magnético.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no tiene por que estar solo. Apele a las personas con las que le gusta colaborar y se le ocurrirá un plan que lo ayudará a lograr su objetivo. Se le presentará una oportunidad si se pone en contacto con alguien bien conectado. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aproveche una oportunidad que puede mejorar su posición o ayudarlo a encontrar puntos en común con alguien que piensa de modo diferente. Podrá convencer a otros para que hagan las cosas a su manera. Un enfoque enérgico para lograr sus metas valdrá la pena. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): dirija su atención a los esfuerzos creativos y aléjese de cualquiera que trate de entrometerse en sus asuntos. Cuanto menos hable, más fácil será evitar la interferencia. Evite a alguien que busca comenzar una pelea. Aléjese del conflicto. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no deje nada al azar. Un riesgo lo pondrá en peligro. Cuando enfrente incertidumbre, permita que su intuición lo guíe hacia un terreno seguro y lejos de cualquiera que no sea respetuoso con los demás. No vacile en compartir sus pensamientos. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): observe cómo le responden los demás y piense qué puede hacer para mejorar las relaciones con amigos y familiares. Haga actualizaciones que lo ayuden a mantenerse al día física, emocional y espiritualmente. Luche por la perfección. Se favorece el romance. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mezcle los negocios con el placer y avanzará. Los detalles que incorpore mientras explica las cosas a los demás lo ayudarán a ganar favores y a atraer interés en lo que está tratando de lograr. La alta energía y el conocimiento recompensarán. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): el tiempo de calidad con alguien a quien ama o encuentra interesante abrirá un pasaje a experiencias nuevas y emocionantes. Una acción demostrativa hará diferencia para alguien que está esperando una señal. Se necesita menos palabras y más responsabilidad. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje de dar vueltas y comience a poner sus planes en marcha. Si trabaja demasiado en cosas que no puede cambiar, perderá la oportunidad de marcar la diferencia. Concéntrese en lo que se puede hacer, y se sentirá bien con sus logros. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no sea tan duro con usted mismo. Enfóquese en lo que puede hacer para que su estilo de vida sea sostenible. No quede atrapado en el sueño de otro. Piense en qué lo hace feliz y luego vaya en esa dirección. El romance mejorará su vida amorosa. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): llévese bien con los demás. Alguien verá sus acciones con dureza si molesta a un amigo, familiar o uno de sus colegas. Preste atención a lo que sucede en casa y haga los ajustes necesarios para aliviar el estrés y aumentar su comodidad. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): prepare un presupuesto que lo aliente a ahorrar para algo singular. Cómo maneje su dinero reflejará las cosas que podrá disfrutar. La oportunidad de ganar dinero extra parece prometedora, pero no descuide las responsabilidades. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): obtenga los hechos antes de compartir información. Una vez que aclare lo que es posible, haga los cambios que le permitan aprovechar una situación que puede mejorar su vida. Depende de usted el ser responsable de su felicidad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.