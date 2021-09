Horóscopo de hoy: día sábado 11 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taraji P. Henson, 51; Harry Connick Jr., 54; Virginia Madsen, 60; Scott Patterson, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: está en el camino a la victoria. El trabajo duro, la determinación y la perseverancia que emplee darán rienda suelta a los cambios mentales, físicos o económicos que quiere hacer. La disciplina y el impulso, unidos al entusiasmo y el carisma, le asegurarán obtener la ayuda que necesita para convertir su meta en algo sustancial. Crea en usted y en sus seres queridos. Sus números son 3, 12, 22, 24, 31, 36, 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es considerado, apasionado y diligente. Es ingenioso y a la moda.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención a sus hábitos de gasto. Absténgase de meterse en una empresa conjunta sin información suficiente. Inicie charlas abiertas que lo ayuden a comprender la naturaleza de una situación y a resumir cómo y con qué quiere contribuir. Sea inteligente, moderado y directo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): hágalo y no mire atrás. Ponga la mira en lo que quiere, y persiga su objetivo con pasión. No todo el mundo aceptará los cambios que decida, pero al final, hará que la tarea de eliminación sea mucho más manejable. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): agregue horas extra si puede marcar la diferencia. Cómo se ocupe de sus negocios o ayude a otros llamará la atención y le facilitará terminar lo que comienze. Su capacidad para hacer múltiples tareas será elogiada por alguien bien conectado. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): halle un modo creativo de ser productivo y divertirse al mismo tiempo. Invite a la mesa, a unirse, y a aumentar su diversidad a las personas que han puesto una sonrisa en su rostro. Un estímulo personal traerá cumplidos. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no tire la cautela por la ventana. Dé los pasos necesarios para evitar enfermedades o lesiones. Protéjase de situaciones que sean obstáculos emocionales que pueden perturbar sus planes y arruinarle el día. Use el cerebro, en lugar de la fuerza, para resolver cualquier problema que surja. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ponga en marcha una jugada positiva. Los amigos y familiares le darán una perspectiva singular sobre sus ideas. Haga planes que le den a usted y a sus seres queridos algo en lo que puedan trabajar juntos. El romance está en las estrellas y mejorará su vida personal. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): surgirán problemas de dinero si su generosidad toma el mando. Limite la cantidad que gasta en otros, en su hogar y en entretenimiento. Charlar y usar el encanto serán las formas más fáciles de ganar favores. Evite las empresas conjuntas o las promesas que no pueda cumplir. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aflorarán las emociones al tratar con amigos, parientes o amores. Conozca sus límites y retírese en lugar de pelearse con alguien a quien quiere mantener como su confidente. Converse menos y permita que sus acciones hablen por usted. Elija la bondad en lugar de estar en lo correcto. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que los cambios que hacen los otros le resulten costosos. Afirme lo que hará y lo que no hará o solventará económicamente. Sea listo, no crédulo, y aclare todos los detalles antes de participar en una empresa conjunta o en una situación que puede afectar su reputación. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se quede sentado cuando vea una oportunidad que despierte su interés. Ponga alma y vida en todo lo que haga, y la experiencia se pagará sola. Un compromiso estabilizará su vida y alentará un cambio positivo. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sepa lo que se espera de usted antes de aceptar algo. Confíe en sus instintos por sobre los de otra persona, y evitará ser arrastrado a una situación emocionalmente inestable. Un cambio que haga alguien más complicará sus planes. Avance por su cuenta. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): siga su imaginación, y eso lo llevará a sorpresas, logros y nuevos comienzos. Confíe en usted, no en otra persona, para proveer las cosas que desea y la dirección que tome. Usted controla su felicidad, no alguien más. Se alienta el romance. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.