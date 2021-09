Horóscopo de hoy: día viernes 24 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Erin Chambers, 42; Candace Kita, 54; Nia Vardalos, 59; Kevin Sorbo, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año, trabajar mucho por algo sobre lo que no tiene control, no lo ayudará a salir adelante. Salga de su zona de confort. Use su inteligencia, no su fuerza, para hacer las cosas. Amplíe sus horizontes para evitar quedar atrapado. Depende de usted disfrutar el viaje de la vida. No evite las cosas que necesita hacer; actúe y avance. Sus números son 6, 17, 23, 26, 31, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entusiasta, físico y de mente abierta. Es dedicado y leal.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): regatear le dará ventaja. Cautivará a través de la imaginación y despertará el interés en lo que quiere hacer. Una sociedad parece prometedora. Cuanto más hable, más fácil será convencer a mas personas para que se unan a la conversación. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): se producirá un cambio inesperado si hace demandas o permite que alguien lo empuje. Mantener un estilo de vida equilibrado lo ayudará a repeler a cualquiera que intente entrometerse en sus planes. Sea reservado; terminará lo que se propuso hacer sin interferencias. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): trabaje diligentemente entre bastidores, donde nadie lo moleste. Trate de lograr el máximo en el menor tiempo, y pase a las actividades que ofrecen estímulo mental y físico. Participe en eventos sociales que sean seguros y atrapantes. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cíñase a qué y a quién conoce. Evite a los extraños; manténgase dentro de su círculo íntimo para evitar la desconfianza y las palabras duras. Ponga énfasis en las mejoras y en hacer las cosas a su modo. Establezca tendencias en lugar de seguirlas. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): controle sus emociones. Niéguese a darle ventaja a alguien mostrando sus verdaderos sentimientos. Mantenga su vida simple, y siga enfocado en lo que puede lograr sin revelar demasiado. Haga las cosas a su modo y evitará a los entrometidos. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cambie el modo en que hace las cosas y aprenderá algo valioso. Un cambio revitalizará su perspectiva y le presentará una elección de vida que no había considerado en el pasado. Un amigo o familiar le dará algo en qué pensar. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un enfoque enérgico a la vida lo catapultará más allá de cualquiera que interfiera. Su deseo de ganar lo mantendrá en marcha y listo para sobresalir. Aceptar un compañero lo hará ir más lento. Trabaje solo y apunte a lo más alto. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): es hora de hacer un cambio. Ponga sus planes en marcha. Olvídese del pasado, y siga adelante sin mirar atrás ni permitir que ningún obstáculo que encuentre le impida dar el primer paso. Abrace la vida y hágase cargo de su futuro. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): compartir demasiada información le causará problemas. Asegúrese de cuidar los detalles necesarios para que sus planes se desenvuelvan sin contratiempos. El tiempo lo es todo, y dejar que intervenga la interferencia externa perturbará el resultado. Enfóquese en la preparación y en la presentación. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): pase más tiempo en casa o trabajando junto a la gente que comparte sus metas e intereses. Un cambio en el hogar le hará más fácil la vida y lo ayudará a eliminar el estrés. Aprenda de la experiencia que encuentre, y obtendrá la felicidad que merece. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deténgase y haga un inventario. Recuerde lo que sucedió en el pasado y haga los cambios necesarios para evitar cometer el mismo error dos veces. Confíe en su inteligencia, no en sus emociones, y descubrirá la mejor manera de avanzar. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ponga su energía donde cuenta, y conseguirá una posición a la que aspira. Renueve su curriculum para que se ajuste a las tendencias. Se favorecen los proyectos de superación personal, y pasar tiempo con alguien a quien ama los acercará más. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.