Horóscopo de hoy: día lunes 29 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Anna Faris, 45; Don Cheadle, 57; Andrew McCarthy, 59; Howie Mandel, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: use sus fortalezas para superar sus debilidades y esfuércese por hacer y ser lo mejor que puede. El éxito estará llamando a su puerta. Establezca metas y expectativas razonables, y amplíe sus conocimientos y habilidades para que se adapten a sus sueños, esperanzas y deseos. Reconozca lo que tiene para ofrecer y confíe en aquellos que son confiables. Tomar decisiones inteligentes le dará estabilidad y paz mental. Sus números son 7, 18, 21, 25, 32, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, contundente e intuitivo. Es ingenioso y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): profundice y haga las cosas. Su energía e ingenio atraerán a otros a su lado y alentarán oportunidades que le permitan usar sus habilidades a su gusto. Las negociaciones parecen prometedoras y una oferta llevará a un compromiso a largo plazo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la incertidumbre lo pondrá nervioso acerca de su futuro. No reaccione de más ni acepte algo que no puede manejar. Sea realista, paciente y analice cualquier situación que enfrente antes de hacer promesas imposibles. Mantenga la paz y ofrezca sugerencias, no ayuda práctica. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): expanda sus intereses, habilidades y conocimientos para que se adapten a las tendencias. Sea creativo y desarrollará un plan que lo ayudará a usar sus talentos para atraer interés hacia algo que quiere hacer. Preste atención a las sociedades y a mantener la igualdad. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga separados sus problemas personales y profesionales. Dejar que se filtren sus emociones arruinará su concentración y se interpondrá entre usted y lo que trata de lograr. El cambio comienza con usted. Haga lo que sea necesario para seguir avanzando. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): conéctese con alguien que puede ofrecer claridad acerca de una situación que lo tiene perplejo. Hable, haga preguntas directas y averigüe dónde está parado. Analice la información que reúna antes de hacer una jugada. La ira y reaccionar de más no resolverán nada. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cumpla su palabra. La incertidumbre y la inconsistencia harán que otros cuestionen su capacidad para hacer las cosas. Concéntrese en la mejora personal y asegúrese de reunir datos antes de enfrentar a alguien o algo fuera de su alcance. Se favorece el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si quiere hacer cambios en su hogar o en cómo vive, esté preparado para hacer el trabajo usted mismo. Minimice los gastos para adaptarlos a su presupuesto. Recurra a la gente que le debe y que tiene las habilidades para obtener lo que quiere. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a lo que ocurre en casa y a los cambios que hacen otros. Recurra a la gente en la que puede confiar para que lo ayude a obtener lo que quiere. Cambie el modo en que trata a alguien cercano a usted y aliviará las responsabilidades. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga al impulso fluyendo. Postergar se interpondrá entre usted y su destino. Posiciónese para el éxito. Concéntrese en las jugadas que le den el mayor rendimiento. Si su plan lo apasiona, llévelo a cabo. El trabajo duro valdrá la pena. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): quédese en la meta. No deje volar su mente. Use su imaginación para crear, no para confundir. Unifique, coordine y ejecute sus planes con precisión, ingenio y jugadas habiles que superen cualquier negatividad que halle en el camino. Monte la ola. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elija el intelecto sobre la fuerza. La comunicación es el camino al éxito. Explique sus pensamientos y sentimientos y cautivará a su público. No permita que el cambio lo aturda o se interponga entre usted y lo que quiere. Siga el camino que lleva a la felicidad personal. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dos malas acciones no arreglarán las cosas. Tome un momento para adaptarse a lo que otros hacen o dicen y compense para asegurarse de que sus planes manifiesten lo que visualiza. La forma en que maneje los asuntos, determinará su éxito. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.