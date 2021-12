Horóscopo de hoy: día viernes 03 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Amanda Seyfried, 36; Tiffany Haddish, 42; Daryl Hannah, 61; Julianne Moore, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año tendrá la capacidad de saltar de una cosa a otra, pero no deje asuntos inconclusos a su paso. Termine lo que empieza y tendrá mucho más éxito avanzando y atrayendo nuevas y emocionantes oportunidades. Elija actuar, asuma la responsabilidad de lo que dice, hace y logra, y las recompensas serán la consecuencia. No deje nada al azar. Sus números son 6, 13, 23, 29, 32, 38, 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, decidido y perceptivo. Es inspirador y receptivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): revise con cuidado los contratos, acuerdos y propuestas. Puede estar en posición de ganar si presta atención a los detalles. Proteja su salud y su reputación. Haga lo suyo, no importa qué hagan los demás. Seguir sus instintos tendrá recompensas. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un gesto apasionado hará que alguien lo note. Sus acciones prepararán el escenario para lo que está por venir. Deje que lo guíen sus sentimientos y convencerá a los otros de participar en sus planes. Se favorecen la superación personal y el romance. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome el ritmo y mantenga el control. Si le da a alguien la oportunidad de entrometerse o interferir, perderá el control y su reputación. Apéguese a la verdad, adopte un enfoque disciplinado y termine lo que empieza. El éxito será suyo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cuestione lo que sea que no suene realista. Use lo que esté disponible y trabaje para hallar una solución viable. Ponga su energía donde cuenta y marcará la diferencia. Sea honesto acerca de los planes personales. El romance mejorará una relación significativa. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): asista a un evento. Reúnase con esas personas optimistas que sacan lo mejor de usted. No permita que los cambios que suceden a su alrededor empañen su día. De a conocer sus sentimientos e intenciones y el progreso será la consecuencia. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga ajustes que lo hagan feliz. No puede complacer a todos, así que haga lo que se adecúe a sus necesidades y lo ayude a alcanzar sus metas. Un problema doméstico se resolverá con diplomacia. Tenga un plan en mente y haga sugerencias imparciales. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): Diga no. No acepte algo que no quiere o no sabe cómo hacer. Ponga su tiempo y esfuerzo donde rindan más y eliminará una situación que lo incomoda. Tener un presupuesto mantendrá los gastos bajo control. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evite las decepciones haciendo las cosas usted mismo. Alguien con quien cuenta lo desviará de su objetivo. Considere su meta y tome un camino directo hacia su destino. Una idea innovadora resultará en un modo más económico y eficiente de administrar su hogar. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): conoce las reglas. Tome decisiones sabias y asuma la responsabilidad por sus acciones. No permita que alguien lo ponga en aprietos o lo haga quedar mal. Esté preparado y será más astuto que cualquiera que se interponga en su camino. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): asegúrese de que las personas en las que confía sean competentes. Alguien que suena como un experto será mejor hablando que dando ayuda práctica. Elija poner su energía en el dinero que está gastando para hacer las cosas bien. Asuma la responsabilidad y prospere. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): termine lo que empieza antes de pasar a los eventos que le ponen una sonrisa en la cara. Conversar con alguien que tiene el conocimiento y la experiencia para reducir el presupuesto lo pondrá a andar a toda máquina. No deje nada al azar. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los incidentes emocionales afectarán su mente. No tome a pecho lo que otros dicen. Aléjese de cualquiera que se entrometa o lo menosprecie. Concéntrese en el crecimiento personal, en sus creencias y en sentirse y verse lo mejor posible. Aléjese de las relaciones tóxicas. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.