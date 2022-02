Horóscopo de hoy: día lunes 07 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ashton Kutcher, 44; Chris Rock, 57; Garth Brooks, 60; James Spader, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: aborde los problemas no resueltos. Enfrente a su némesis de frente, y libérese de los asuntos que se interponen entre usted y las metas que quiere lograr este año. Establezca estándares altos y demuestre a todos lo que puede hacer. Tome el control de su vida, futuro y felicidad. Use su imaginación, fuerza física y coraje, y el éxito será suyo. Sus números son 9, 12, 21, 27, 36, 39, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entusiasta, ingenioso y bondadoso. Es curioso y atractivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): hágalo. No espere a que alguien más empiece primero. Sea competitivo y fuerce los asuntos para obtener una ventaja inicial. Cumpla con sus expectativas y no deje nada al azar. Promocione y presente. Ajuste sus habilidades para adaptarlas a las tendencias. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga alma y vida en lo que quiere hacer. Aprenda todo lo que pueda, y entre en acción física para convertir su idea en algo concreto. Explore sus opciones, hay posibilidades y ganancias potenciales si se mantiene en su plan. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no se apresure a compartir lo que está haciendo. Tome precauciones cuando lidie con alguien ansioso por quitarle sus ideas. Alguien lo engañará si se le da la oportunidad. Haga las preguntas pertinentes, y no se meta en algo que no le es familiar. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): forme un buen equipo que lo ayude a alcanzar sus metas. Elija a personas que compartan sus inquietudes y que tengan habilidades que usted no tiene. Se desarrollará una asociación inusual con alguien totalmente diferente. Una oportunidad cambiará su vida. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un incidente emocional puede dañar su reputación. No mezcle los negocios con el placer ni le dé a alguien municiones para hacerlo quedar mal frente a sus compañeros o superiores. No corra riesgos y tome el camino del éxito. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): es hora de hacer un cambio. Considere lo que quiere incorporar a su vida y establezca un plan que lo ayude a alcanzar su objetivo. Comparta su ambición con alguien a quien ama o que pueda contribuir a su éxito. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): enfóquese en mantenerse dentro del presupuesto mientras mejora su comodidad y conveniencia en el hogar. Mantener un equilibrio saludable aliviará el estrés y lo alentará a ser más disciplinado en cuanto al entretenimiento y los gastos innecesarios. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): hable con alguien en quien confíe y tendrá idea de las posibilidades que rodean la idea que quiere seguir. El aporte y el apoyo positivo lo alentarán a hacer una jugada que mejorará sus perspectivas. Una sociedad lo ayudará a formar sus planes. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): absténgase de ser demasiado abierto acerca de sus ideas o su vida. Alguien usará en su contra la información que comparta. Haga lo que más le conviene y evitará situaciones que tienen el potencial de convertirse en un drama no deseado. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ordene y ponga las cosas en orden. La preparación lo ayudará a lograr lo que se propuso para poder disfrutar los frutos de su trabajo. Exprese sus sentimientos a través de acciones. Aliente a alguien a quien ama a sentirse apreciado. El romance está en las estrellas. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea consciente de lo que eligen hacer otros, pero tome el camino más adecuado para usted. Vivir a la sombra de alguien llevará al arrepentimiento, no al logro. Ponga la mira en lo que más lo emociona y lleve a cabo sus planes. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sea abierto acerca de lo que quiere, y lo que reciba lo sorprenderá. Negocie personalmente y responda con algo singular. Mezcle los negocios con el placer; se conectará con alguien influyente. Use su encanto, inteligencia y perspicacia para ganar favores. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.