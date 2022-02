Horóscopo de hoy: día jueves 24 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: O’Shea Jackson Jr., 31; Billy Zane, 56; Helen Shaver, 71; Edward James Olmos, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome su tiempo. Revise cada detalle. Es mejor prevenir que lamentar. Adopte un enfoque discreto a lo que planea lograr este año. Una vez que haya trazado un plan factible, puede conectar la línea de puntos y trabajar hacia su meta. No deje lugar a discrepancias o errores. Tenga preparado un buen plan de respaldo, y siéntase con confianza al avanzar. Sus números son 5, 11, 16, 27, 31, 39, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, perdona y es generoso. Es accesible y humanitario.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): hinque el diente en algo que lo apasiona y conviértalo en un proyecto que lo haga sentir bien con lo que logre. Deje de esperar a que llegue algo. Concéntrese en lo que quiere y hágase responsable de su felicidad. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tenga cuidado con lo que dona o en qué se involucra económicamente. Los gastos compartidos, las empresas conjuntas y las inversiones no ortodoxas no funcionarán tal como lo planeado. No se deje llevar por el sueño de otra persona. Proteja sus activos, intereses y reputación. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un paso constante hacia adelante, un enfoque ingenioso y evitar interferencias abrirán el camino hacia una empresa exitosa. Tome nota de lo que tiene, lo que quiere y lo que debe hacer para mantener y superar sus expectativas. Confíe y crea en usted. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tome un tiempo para explorar nuevas posibilidades. Actualice sus habilidades, considere otras posiciones y dé una mirada honesta al pasado y a los cambios que quiere hacer. Invierta tiempo, dinero y esfuerzo en sus habilidades y en cómo se presenta. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): póngase en marcha, trabaje duro y no se detenga hasta llegar a su destino. Tome el control de las situaciones, y no permita que nadie lo convenza de ir en contra de sus instintos. No permita que los temas emocionales se conviertan en asuntos costosos. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): mantenga su vida simple, evite el caos emocional y no reaccione de más. Manténgase ocupado; haga algo físico que lo haga sentir bien acerca de cómo se ve y se siente. Se alienta una rutina saludable y pasar tiempo haciendo cosas con la gente a la que ama. **

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): reconsidere su estrategia para tratar con amigos, parientes y compañeros. No improvise y espere evitar contratiempos y discordias. Use su inteligencia y ponga en marcha un plan bien pensado antes de producir un cambio que requiere precisión, detalle y abundantes fondos. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): reconsidere su estrategia acerca de ganarse la vida, administrar su dinero y vivir su vida. No se deje engañar por lo que otros digan o hagan. La información engañosa lo mantendrá como rehén cuando quiera seguir adelante e iniciar planes. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje sus emociones de lado y concéntrese en lo que se requiere y espera de usted. Indague y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. La disciplina y la moderación lo ayudarán a frenar cualquier tentación que se le presente. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hágalo solo. Si permite que otros lo convenzan de algo que no necesita o no quiere, se arrepentirá. Confíe en su percepción y capacidad para hacer que las cosas funcionen. La información que reciba será desproporcionada con sus expectativas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): embellezca las cosas en casa o en el trabajo. Haga que su entorno apoye un buen estado de ánimo y un excelente ambiente de trabajo. Lograr lo que se proponga elevará su espíritu y evitará la tentación. No pierda el tiempo con gente impulsiva. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): controle sus emociones, y no permita que el comportamiento insensato tome el mando. Una actitud positiva y equilibrada lo ayudará a superar cualquier controversia que encuentre. Elija sus palabras sabiamente para evitar una reacción violenta de alguien crítico o negativo. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.