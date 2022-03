Horóscopo de hoy: día domingo 06 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shaquille O’Neal, 50; Connie Britton, 55; D.L. Hughley, 59; Rob Reiner, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: asiéntese e instálese. Es importante reconocer y apreciar lo que se tiene. Prepare un plan que lo aliente a renovar sus habilidades, conocimientos y objetivos. Una nueva oportunidad de vida lo ayudará a revivir viejos sueños y le dará la oportunidad de reconfigurar el pasado para que funcione mejor para usted en el futuro. Viva el momento y abrace la felicidad. Sus números son 9, 17, 22, 25, 36, 41, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ansioso, ingenioso y sensible. Es extravagante y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): está en el asiento del conductor. Tome el control, muestre sus fortalezas y bloquee a cualquiera que use tácticas emocionales para empujarlo en una dirección que no le interesa. La oportunidad está presente y depende de usted aprovechar lo que está disponible. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): estallarán las emociones y causarán angustia y arrepentimiento. Piense antes de decir algo negativo que puede influir en el resultado de una situación delicada que encara. Mire el lado bueno y reconozca lo positivo en cada asunto antes de actuar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): confíe en su juicio y tome decisiones que lo beneficien. Esté abierto a expandir sus intereses y cuidarse mejor mental y físicamente. Esfuércese por la perfección, la honestidad y realizar lo que lo hace feliz. El romance está en las estrellas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): recurra a otros para verificar su próxima jugada. Estar seguro y confiado lo ayudará a avanzar con el apoyo y respeto necesarios para llegar a su destino. Confíe en su intuición y capacidad para hacer que las cosas sucedan. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome un momento para reevaluar su posición y determinar qué es lo mejor para usted. No sienta necesidad de alinearse con los demás ni seguir a la manada. Elija lo que funciona mejor para usted basado en lo que puede hacer. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): aprenderá mucho sobre los demás si escucha. Guarde sus pensamientos para usted a fin de evitar entrar en una batalla sin sentido. Evalúe la situación y sabrá qué hacer y a quién incluir. Elija a sus amigos con cuidado. *****

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): la determinación y la disciplina valdrán la pena. Diga lo que tiene en mente y convierta su plan en realidad. Preocúpese menos por lo que otros dicen o hacen y más por lo que quiere lograr. Se alientan el crecimiento personal, la mejora física y el amor. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un cambio inesperado alterará sus planes. No se enoje cuando lo que se requiere es acción. Busque rutas alternativas y modos de expandir algo que le interesa. Estará bien encaminado hacia la victoria. Adáptese y avance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga el amor, no la guerra. Puede no gustarle lo que hacen los otros, pero si cuida sus intereses, cumple con sus responsabilidades y toma el control de su felicidad, no se arrepentirá. Deje ir a la gente, situaciones y pasatiempos que lo retienen. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): surgirán problemas emocionales si habla con amigos, vecinos o familiares. Cuidado con lo que divulga. Compartir sus creencias dará lugar a controversias y agresiones físicas, fáciles de evitar si guarda sus pensamientos para usted. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que nadie lo acorrale. Se creará una situación emocional con alguien cercano a usted si no aborda sus inquietudes. Sea bondadoso pero firme cuando se trata de lo que quiere o necesita. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no deje nada al azar. Si confía en los demás, sufrirá una decepción. Una situación emocional le hará cuestionarse algunas de las decisiones que toma. Sepárese de aquellos que juegan o intentan aprovecharse de usted. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.