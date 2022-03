Horóscopo de hoy: día jueves 17 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mia Hamm, 50; Rob Lowe, 58; Gary Sinise, 67; Kurt Russell, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: avance con entusiasmo. Sea audaz, diga lo que tiene en mente y haga los cambios que enriquezcan su vida. Considere qué lo hace feliz y practique lo que predica. Vivir la vida a su modo lo llevará a la satisfacción y le dará una nueva oportunidad de vida. Sea original y explore sus intereses con la idea de utilizar lo que descubra para alcanzar sus metas. Sus números son 6, 17, 23, 26, 32, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es comprensivo, un defensor y un pensador. Es franco y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aproveche los cambios que ocurren a su alrededor. Sea observador, use su imaginación, y hallará un modo de hacer las cosas y unir fuerzas con personas de ideas afines que están ansiosas por contribuir. Pida lo que quiere. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piense bien las cosas y se le ocurrirá un plan que lo ayudará a sacar el máximo de sus atributos y aprovechar las promociones, los reembolsos y las oportunidades que lo ayudarán a ahorrar y lograr lo que se propuso hacer. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome la iniciativa para lograr su objetivo. No pierda el tiempo discutiendo acerca de cosas sobre las que no tiene control. Sea fiel a usted mismo y a lo que quiere; no permita que nadie interfiera con sus planes. El crecimiento personal es su camino hacia la realización. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mejore su entorno. Ya sea en el trabajo o en casa, la funcionalidad marcará la diferencia en cómo resulten las cosas. Sea metódico y haga cambios que le aseguren producir resultados óptimos. No permita que lo que hacen los demás agote su energía. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la inestabilidad lo desgastará. Manténgase enfocado en las finanzas y los asuntos médicos y legales que están pendientes, no en lo que otros piensan o hacen. No deje lugar a errores o situaciones que permiten que otra persona se ocupe de las responsabilidades. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): aproveche su inteligencia y lo que sabe que es verdad. Base los cambios que haga en hechos y en lo que puede pagar. Una sociedad mejorará su vida si establece reglas básicas que aseguren que prevalezca la igualdad. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): organice todo antes de promocionar y presentar lo que tiene para ofrecer. Llevarse bien con sus compañeros y con aquellos en posiciones influyentes lo ayudará a ganar terreno. Se favorece la superación personal; el romance lo acercará a alguien especial. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que un cambio de planes de última hora lo tome por sorpresa. Escuche lo que ofrece alguien y rechácelo si siente que le puede pude ir mejor en otro lugar. Sea el que impulsa su vida hacia adelante en lugar de dejar que lo arrastre alguien más. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si alguien es insistente o manipulador déjelo pasar. Muestre disciplina y ponga su energía donde le haga bien. No permita que alguien lo haga sentir culpable o que le debe algo que no debe. Enfóquese en su felicidad. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a las inversiones, a su salud y a cómo gana y gasta su dinero. Ponga más en su entorno para asegurarse de aprovechar al máximo el espacio al que llama hogar. Un aumento en el efectivo parece prometedor. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste mucha atención a la gente que lo rodea. Sea empático con las necesidades de aquellos a quienes ama o con los que trabaja. Una persona feliz y positiva es beneficiosa y lo ayudará a sobresalir. Aléjese de aquellos que le cuestan económica o emocionalmente. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga las cosas en perspectiva. Siga la línea de puntos para ver adónde conduce cada escenario. Sea consciente de las consecuencias para poder limitar los errores. Enfóquese en lo que es necesario para ahorrarse la molestia de dar marcha atrás. Comparta solo lo esencial, no sus secretos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.