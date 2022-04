Horóscopo de hoy: día miércoles 27 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Austin Dillon, 32; Jenna-Louise Coleman, 36; Patrick Stump, 38; Ari Graynor, 39.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el cielo es el límite. Este año tiene más opciones de las que cree. No se quede sentado ni vacile cuando sea el momento propicio para hacer las cosas. Vaya a toda velocidad y trabaje diligentemente para lograr su meta a largo plazo. Alíneese con personas que tengan visión e interés en lo que está tratando de lograr. Se favorecen el amor, el romance y el crecimiento personal. Sus números son 7, 18, 24, 33, 35, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es imaginativo, carismático y divertido. Es impredecible y motivador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): termine lo que comienza. No permita que nadie lo presione ni lo incite a aceptar algo que no le interesa. Mantenga un perfil bajo, y haga lo que tenga sentido y sea significativo para usted. No permita que lo engañen el encanto o los cumplidos de alguien. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un enfoque discreto a lo que está tratando de lograr lo ayudará a evitar interferencias. Ponga todo en su lugar, y tome todo el crédito por sus logros. Sorprenderá a alguien que duda de usted e impresionará a alguien a quien ama o admira. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): guarde sus pensamientos y secretos para usted. No le de municiones a nadie para que las use en su contra. Manténgase enfocado en usar sus habilidades perfectamente para superar a cualquiera que se interponga en su camino. Sus acciones hablarán más que las palabras. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): llegue hasta el final y no mire hacia atrás. Piense en grande y exprese sus ideas con entusiasmo. Atraiga atención sobre su punto de vista, promueva eso en lo que cree y demuestre lo que puede hacer, usando el encanto y la diplomacia para ganar favores. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): vea a los demás por lo que son, y preséntese con honestidad, dignidad y gracia. Llame a las cosas por su nombre, y no permita que nadie tergiverse sus palabras ni lo saque de contexto. Manténgase encaminado, y haga lo que más le importa. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): lleve a cabo sus planes. Confíe y crea en lo que sabe y puede hacer, y convencerá a los demás para que vean las cosas a su modo. Invierta en su futuro, actualice sus conocimientos y calificaciones, y avance con confianza. Se favorece el romance. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): no ejerza presión sobre los otros cuando lo que quiere hacer depende de usted. Concéntrese en aprender y obtener la experiencia necesaria que lo ayude a sobresalir. Busque motivación, y hable con gente que lo inspire. Hallará paz mental. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome el camino del éxito y ponga su energía en mejorar su entorno y relaciones. Persiga proyectos que lo intriguen y despierten su imaginación. Esfuércese por la perfección, la singularidad, marcar la diferencia, y hallará la felicidad que desea. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a lo que otros hacen o dicen, pero no se ponga en su camino. Evalúe lo que ha hecho y lo que queda pendiente en su lista. Aborde la vida y sus responsabilidades con inteligencia y moderación. Califique cada paso que da. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): investigue y ponga en marcha sus planes. Mejorar su entorno, posición u objetivos a largo plazo lo inspirará a trabajar más duro y más rápido. Hable de sus planes con alguien a quien respeta, y obtendrá información acerca de posibilidades que no había considerado. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no deje nada al azar ni en manos de otros. Reúna hechos y cifras, y prepare sus planes en consecuencia. No se sienta presionado por una voz de autoridad o plazos indeterminados. Convierta las limitaciones en oportunidades. Ajuste y proceda. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome el ritmo y persiga sus sueños. Permita que su imaginación lo lleve a la aventura, y rodéese de personas que compartan su punto de vista. Viva el momento y haga del esclarecimiento, las mejoras físicas y las relaciones sus prioridades. La felicidad será la consecuencia. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.