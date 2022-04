Horóscopo de hoy: día jueves 28 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessica Alba, 41; Penelope Cruz, 48; Jay Leno, 72; Ann-Margret, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año obtendrá consejos útiles si escucha a los expertos. No tema hacer preguntas o usar la información que descubra y adaptarla para que sirva a sus necesidades. Expandirse y explorar cómo puede aprovechar al máximo cualquier situación que enfrente le permitirá alcanzar una mejor comprensión de lo que es posible. Haga de la mejora personal una prioridad. Sus números son 9, 17, 23, 25, 31, 34, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, diplomático y preparado. Es innovador y organizado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): piense bien las cosas. Si actúa desde una posición emocional, cometerá errores. Alguien olvidará darle suficiente información para poder tomar una decisión correcta. No revele sus intenciones hasta que esté seguro de que puede llevarlas a cabo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): considere lo que los otros esperan de usted, y haga todo lo posible para superar la marca de la excelencia. Sea fiel a usted mismo y a sus creencias cuando lidie con gente que tiene ideas y opiniones diferentes. Establezca metas que promuevan el crecimiento, y sobresaldrá. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a las sugerencias, pero no descarte lo ruta trazada. Descubrirá un camino que puede ayudarlo a alcanzar su meta. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no permita que sus emociones creen inestabilidad. Esté abierto a sugerencias, y ponga su energía en las ideas que tengan sustancia. Un cambio resultará mejor de lo esperado y le dará el impulso que necesita para que otros se unan a sus planes. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): observe lo que sucede a su alrededor, y haga ajustes para asegurarse poder aprovechar cualquier oportunidad que se presente. Sea consciente de lo que quieren los demás, pero no permita que sus decisiones influyan en las suyas. Haga lo que funciona para usted. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): invierta en algo que le dé alegría, y eso cambiará su vida. Hacer una jugada o disfrutar de un nuevo paisaje levantará su espíritu y lo alentará a conectarse con gente que comparte sus creencias y principios. Se presenta la ganancia personal. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): piense en su estilo de vida y entorno doméstico y en qué puede hacer para mejorarlo. No permita que el dinero anule sus sueños; prepare un presupuesto o un plan que lo ayude a alcanzar su meta. La organización y la disciplina valdrán la pena. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): trabaje hasta tarde, y lo que logre le calmará la mente. Desarrollará un plan maestro que lo alentará a manejar mejor sus finanzas, salud y asuntos contractuales. Un cambio positivo viene en camino. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): vaya más lento, mire hacia dónde va y piense antes de hablar. Su percepción y recursos no lo defraudarán si respalda sus decisiones con fuerza bruta. Organice su espacio y deshágase de lo que ya no necesita. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que sus emociones arruinen algo positivo. Sea un buen oyente y absténgase de tomar el mando. Cómo trate a los demás y delegue responsabilidades aumentará su reputación y alentará a otros a respetar y adherirse a sus sugerencias. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje que los demás se las arreglen solos mientras usted se ocupa de lo que es importante para usted. Vuelva a evaluar cómo se gana la vida y cómo maneja el dinero, y se le ocurrirá un plan que lo ayudará a alcanzar el estilo de vida que quiere vivir. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no puede perder si no duda. Ponga la mira en lo que quiere y vaya directamente en esa dirección. La energía, el entusiasmo y las ideas bien pensadas no lo decepcionarán. Comparta con las personas que contribuyen. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.