Horóscopo de hoy: día miércoles 01 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS EN ESTE DÍA: Willow Shields, 22; Amy Schumer, 41; Heidi Klum, 49; Morgan Freeman, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evalúe su estilo de vida y lo que le gusta hacer. Reúna información que le ayude a adquirir e incorporar nuevas habilidades, experiencias y conocimientos a su rutina diaria. Al deshacerse de cualquier incertidumbre o negatividad que albergue, le resultará más fácil dejar atrás el pasado. Amplíe sus intereses y encontrará una manera prometedora de hacer un buen uso de sus atributos. Sus números son 4, 10, 19, 26, 31, 35, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, innovador y emocional. Es audaz y perseverante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reaccionará demasiado rápido. Piense antes de hacer algo que le haga quedar mal. Manténgase ocupado, evite problemas y aclare los hechos antes de compartir información. Demasiada charla y poca acción darán lugar a quejas. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no juzgue a los demás ni haga un cambio sin considerar las consecuencias. Formule lo que quiere hacer y trace un rumbo que le ayude a esquivar la controversia y la interferencia. Se desaconseja un riesgo que afecte su salud o bienestar físico. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): guárdese sus pensamientos hasta que descubra lo que quiere. Evite asumir demasiado o dejar que alguien lo convenza de asumir responsabilidades adicionales. Sea franco acerca de lo que está dispuesto a hacer o contribuir. La verdad es relevante. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una actitud positiva fomentará un mejor resultado. La reacción exagerada o una muestra de ira dañarán su reputación. No limite lo que puede aprender por tener su mente cerrada. Concéntrese en lo que es posible y haga sus sueños realidad. Se alienta la superación personal. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche, haga preguntas y verifique hechos. Establezca altas expectativas y adopte un enfoque enérgico para lograr sus objetivos y alcanzar la felicidad. No deje que la incertidumbre de alguien nuble su visión o lo empuje en una determinada dirección por razones equivocadas. Evite riesgos para la salud. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la experiencia es la mejor maestra. Profundice y pruebe cosas nuevas, participe en ejercicios desafiantes y ponga a prueba su intelecto y sus habilidades. El beneficio personal está a su alcance si está dispuesto a dedicar tiempo y abrirse camino hacia la cima. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese un momento para evaluar una situación volátil. Las emociones estallarán y arruinarán su día si no está dispuesto a ceder o reconocer lo que los demás quieren. Busque soluciones para mantener la paz. Ponga su energía en hacer mejoras en el hogar. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no use la fuerza; use el ingenio. Analice la situación para pensar en alternativas. No se preocupe si nadie quiere participar en su plan. Ofrezca a los demás la misma libertad que les exige. Se alienta el romance y el crecimiento personal. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese cerca de casa y haga lo que sea necesario para usar su espacio de la mejor manera. Construir un lugar seguro y conveniente para trabajar, crecer y sobresalir hará que sea más fácil alcanzar sus sueños. No deje que la angustia empañe sus logros. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): diviértase un poco, pero no ignore sus responsabilidades. Trabajar hacia una meta gratificante lo alentará a realizar cambios que se adapten a su rutina y le permitirán la libertad de explorar posibilidades. El romance mejorará su día y realzará su vida. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): profundice y haga algo que lo haga sentir bien consigo mismo. Presente sus ideas a las personas que ama y en las que confía. Aléjese de aquellos que lo ridiculizan o menosprecian sus aspiraciones. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la disciplina será útil y le ayudará a terminar con situaciones poco saludables. Revise cómo maneja el dinero, su estilo de vida y su amor, y realice cambios que lo ayuden a crear un futuro seguro y estable. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.