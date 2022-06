Horóscopo de hoy: día sábado 18 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Blake Shelton, 46; Carol Kane, 70; Isabella Rossellini, 70; Paul McCartney, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: abra su mente, use sus conexiones y siga sus planes con entusiasmo, inteligencia y trabajo duro para llegar a su destino. Hablar es barato; son sus acciones las que marcan la diferencia. Sea honesto con usted mismo y con los demás con respecto a lo que tiene para ofrecer. Use sus habilidades estratégicamente y ganará el respeto y la ayuda que necesita para conseguir lo que quiere. Sus números son 4, 11, 17, 21, 24, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ambicioso, confiado y curioso. Es creativo y caprichoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): avance y no se detenga hasta obtener los resultados deseados. Trabaje con personas en las que confíe para hacer las cosas según sus especificaciones. No se preocupe por los cambios de última hora que otros realicen. Use sus fortalezas e intelecto para terminar lo que empiece. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): los asuntos emocionales lo dejarán preguntándose qué hacer a continuación. No tome de manera personal lo que otros hacen o dicen. Considere lo que es mejor para usted y diríjase en esa dirección sin preocuparse por quién elija unirse a usted. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija cómo desea proceder. La espontaneidad puede volverse amarga si no ha pensado detenidamente sus planes. No haga un ajuste físico sin investigar. Pregúntele a un experto antes de continuar. Protéjase contra riesgos emocionales, físicos o financieros. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): observe cómo hacen las cosas los demás y luego prepárese para intervenir y salvar el día. Niéguese a involucrarse en empresas conjuntas en las que tenga poca participación. Proteja sus inversiones y haga todo lo posible por eludir las discusiones. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en algo que lo desafíe a pensar y aprender de la experiencia. No tiene que gastar dinero para pasar un buen rato. Invierta en usted mismo y en lo que puede ganar al ser parte de algo que le parezca interesante. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): concéntrese en hacer un cambio positivo en su estilo de vida. No permita que nadie lo confunda con información falsa o sesgada. Verifique los hechos y no tenga miedo de hacerlo solo. Confíe y crea en su capacidad de hacer las cosas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): apúntese en algo que lo saque de la casa y lo lleve a un espacio lúdico que prometa entretenimiento. Manténgase alejado de las ofertas que son inestables o prometen lo imposible. Se ahorrará pérdidas eludiendo las empresas conjuntas. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): es hora de probar algo nuevo y emocionante. Una sociedad ofrecerá un cambio refrescante que lo hará sentir bien con su vida y sus perspectivas. Un compromiso le dará algo que esperar y ayudará a estabilizar su futuro. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no crea todo lo que oye. Concéntrese en el hogar y la familia y en lo que puede hacer para acercarlo a sus seres queridos. Considere la mejor manera de usar su dinero para aliviar el estrés y obtener seguridad financiera. Evite compras innecesarias. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga un estilo de vida minimalista y siéntase bien consigo mismo y con lo que logra. Hacer lugar para aquello a lo que pueda dar un mejor uso lo alentará a hacer más para mejorar su vida y sus relaciones. El romance va en aumento. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no dé nada por sentado y no sea un seguidor. Es su trabajo pensar por usted mismo y hacer lo mejor para usted. Realice cambios que reduzcan el estrés y lo animen a iniciar proyectos que promuevan ganancias financieras. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje de soñar y comience a hacer. No deje nada al azar. Concéntrese en cambios personales que lo hagan sentir bien acerca de cómo se ve y lo que tiene para ofrecer. Se alienta el romance, le levantará el ánimo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.