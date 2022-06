Horóscopo de hoy: día viernes 24 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Minka Kelly, 42; Mindy Kaling, 43; Jerez Stringfield, 55; Jeff Beck, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la disciplina dará sus frutos este año. Distribuya su tiempo y energía sabiamente. Concéntrese en su horario y termine lo que comenzó. Los emprendimientos conjuntos pasarán factura si no se mantiene la igualdad. Invierta en usted mismo, no en otra persona o en algo desconocido para usted. No se ocupe de demasiadas cosas ni permita que la tentación se apodere de usted. Cambie solo lo necesario. Sus números son 9, 17, 22, 24, 35, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es flexible, extrovertido y pionero. Usted es impredecible y entretenido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no haga demasiado, demasiado rápidamente. Reduzca la velocidad, viva el momento y sea consciente de lo que está sucediendo. No sienta que tiene que subir de categoría o gastar de más para impresionar a alguien imposible de complacer. Ponga sus necesidades en primer lugar y tenga paciencia. Se alienta la superación personal. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si intenta hacer un movimiento espontáneo encontrará resistencia. Reconsidere sus planes, luego busque lo que sea factible. No siga a personas imprudentes o que hacen sugerencias que pueden conducir a pérdidas financieras. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): hará conexiones valiosas una vez que descubra dónde puede ayudar o hacer algún bien. Amplíe su círculo de amigos o fomente una relación significativa. Se desarrollarán oportunidades para mejorar su vida. Las mejoras personales aumentarán su moral. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no se cargue con más de lo que puede manejar. Evite gastar de más o participar en cosas que no son buenas para usted. Ponga la salud, el estado físico y los asuntos financieros en primer lugar. Verifique la recopilación de información que lo ayude a realizar cambios positivos en su estilo de vida. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se conforme con algo que no cumpla con sus expectativas. Dedique tiempo y energía a obtener lo que quiere para así poder sentirse bien con su vida. Su espíritu generoso animará a los demás a pensar positivamente. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): vaya a un lugar nuevo, despeje su mente y elabore una estrategia para su próximo movimiento. Discuta sus intenciones con alguien que pueda arrojar luz sobre lo que quiere lograr. No permita que lo engañe alguien que vela por sus intereses. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sea audaz pero consciente de lo que los demás necesitan y quieren. Comparta sus pensamientos y siga adelante. Canalice su energía en asociaciones y oportunidades que puedan mejorar su vida y sus relaciones. La superación personal aumentará su confianza. Se alienta el romance. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): puede ser original y entretenido sin gastar demasiado. Si usa su imaginación creativa, encontrará la manera de expresarse a sí mismo y sus ideas con entusiasmo. La forma en que se acerca a las personas, los proyectos y su estilo de vida cambiarán la dinámica de sus relaciones. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aférrese a lo que tiene y utilice sus puntos fuertes para convertir algo que disfruta hacer en una actividad constructiva. Concéntrese en las mejoras mentales y físicas y en la creación de un estilo de vida saludable y productivo. No deje que lo que hacen los demás interrumpa sus planes. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): los ajustes internos darán sus frutos. Adopte un enfoque original sobre cómo usa su dinero para construir un entorno que seguramente complacerá a sus seres queridos y aliviará su estrés. Escuche a su corazón, y cambie lo que le molesta. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio innecesario lo decepcionará. Tomará mejores decisiones si es responsable y razonable. Quédese cerca de casa. Use su dinero, ideas y energía para convertir su lugar en un espacio conveniente y cómodo para estar con sus seres queridos. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): se recomienda moderación. Mantenga la paz, viva dentro de sus posibilidades y no arriesgue su salud ni su dinero. Considere la mejor manera de realizar mejoras que reduzcan sus gastos generales. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.