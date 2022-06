Horóscopo de hoy: día sábado 25 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Busy Philipps, 43; Linda Cardellini, 47; Ricky Gervais, 61; Carly Simón, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: deje que su intuición guíe el camino y encontrará la manera de hacer realidad sus sueños. Concéntrese en lo que es importante para usted y desarrolle un plan que le dé la libertad de alcanzar su meta. Simplifique su vida usando apropiadamente sus habilidades y atributos y descartando ideas que le cuesten física, emocional o financieramente. Sus números son 3, 10, 24, 27, 34, 42, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, diligente e ingenioso. Usted es amable y receptivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): considere lo que lo hace sentir cómodo. Encuentre maneras de asegurarse de hacer cambios en su estilo de vida que le tranquilicen y le den una base sólida para lo que quiere lograr. No deje que nadie lo cargue con responsabilidades no deseadas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evalúe lo que sucede a su alrededor. No se sienta presionado a tomar una decisión que cambie su vida si no está listo. Hacerse cargo de demasiadas cosas lo pondrá en una posición vulnerable. Antes de continuar considere los efectos a largo plazo que tendrán sus decisiones. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): establezca límites emocionales y un presupuesto antes de iniciar un debate, una negociación o tocar un tema delicado con alguien que pueda afectar su posición o reputación. Sepa de lo que es capaz antes de hacer promesas o asumir compromisos. La honestidad es esencial. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no pierda el ritmo ni el sueño por algo que no puede controlar. Aproveche al máximo su tiempo trabajando con lo que tiene. No se sienta responsable por los errores de otras personas. Haga lo mejor que pueda, pero ofrezca solo lo que sea realista. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): confíe en su sentido común para ver con claridad. Un cambio inesperado lo hará sentir incómodo. No acepte algo si tiene dudas. Aléjese de cualquier persona que intente tentarlo o presionarlo para que realice una jugada. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe y no solo aprenderá sino que también adquirirá experiencia. Mantenga sus pensamientos para usted mismo mientras escucha y asimila lo que dicen los demás. La información que recopile le ayudará a lograr un cambio sustancial en su estilo de vida. Proteja su salud, posición y reputación. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): emprenda una aventura para poner a prueba su inteligencia y resistencia. Incluya a alguien que ama en sus planes y podrá disfrutar de un día lleno de diversión que lo acercará a alguien especial. Haga planes que le den esperanza. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): déjese llevar y siga adelante. No permita que la incertidumbre lo deje en el limbo. Considere sus opciones y adopte un enfoque original, descubrirá cómo utilizar su tiempo para realizar mejoras y reducir sus responsabilidades. Ponga su energía donde cuenta. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): enfrente las emociones con determinación y realice cambios para fomentar un ambiente más feliz. Evalúe todas las variables antes de eliminar lo que no encaja en sus planes. Siga a su corazón en asuntos relacionados con su salud, bienestar emocional y vida amorosa. Se alienta el romance. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no estará de acuerdo con todos los que encuentre. Escuche, pero no diga ni haga nada que lo deje en una posición precaria. Un cambio no complacerá a todos, pero hará su vida más fácil. Canalice su energía hacia lo que lo hace feliz. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): pasar tiempo de calidad en casa le levantará el ánimo y lo alentará a disfrutar de la vida, los amigos y la familia. Tome decisiones que pongan una sonrisa en su rostro y borren el pesimismo y la preocupación de su mente. Se alienta el romance. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje que sus emociones lo guíen y tendrá el coraje de adaptar su vida a sus necesidades. Evite permitir que otros se interpongan en su camino o lo convenzan de participar en algo que no puede solventar. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.