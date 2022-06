Horóscopo de hoy: día martes 28 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mary Stuart Masterson, 56; Juan Cusack, 56; Kathy Bates, 74; Mel Brooks, 96.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cuide su salud y su bienestar financiero. No deje nada al azar y no confíe en que alguien más se ocupe de sus responsabilidades. Mantenga todo en perspectiva y sea razonable con respecto a sus expectativas. Está bien hacer las cosas de manera diferente, pero debe tener un plan sólido. Esfuércese por la perfección y será feliz con lo que suceda este año. Sus números son 6, 17, 25, 28, 32, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, compasivo y diferente. Es imaginativo e inquisitivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tiene todo al alcance de la mano. Puede usar su optimismo y su inteligencia para lograr que otros contribuyan a sus planes. No se enoje con la persona equivocada; asuma la responsabilidad y canalice su energía hacia el logro. Los beneficios personales están cerca. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tener una buena actitud le ayudará a abrirse camino en la vida. No sienta que tiene que ceder cada vez que alguien lo presiona. Sea razonable pero también directo sobre lo que quiere. Comprometerse y negociar son sus boletos para el éxito. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): puede ser una superestrella si dirige su conocimiento, experiencia y dedicación hacia algo significativo. Mire el panorama general y llame a los asociados en los que confía para que contribuyan con algo importante. Se alienta el crecimiento personal, el romance está en las estrellas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las situaciones no serán lo que parecen. Desconfíe de cualquiera que ofrezca algo demasiado bueno para ser verdad, y no permita que la credulidad lo meta en problemas con alguien que pueda influir en su reputación o estatus. Diga la verdad y termine lo que empieza. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): concéntrese en adquirir conocimientos, habilidades o información que puedan mejorar su salud y bienestar. Hable con expertos, determine qué es posible y mantenga un presupuesto que pueda solventar. Un ritmo constante y un esfuerzo práctico darán sus frutos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a los detalles y haga su mejore esfuerzo para minimizar riesgos siempre que sea posible. Sus acciones tendrán un efecto más significativo que sus palabras sobre lo que intenta lograr. Encárguese de las cosas y hágalas a su manera. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): alguien cercano a usted será una mala influencia o una responsabilidad. Distánciese de cualquier persona que no tenga control o de personas que intenten intimidarlo para que haga algo que no es lo mejor para usted. Cuídese y cuide bien su salud. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una mente abierta inspirará conceptos diferentes. Juegue con las posibilidades existentes y recopile información que le ayude a desarrollar sus ideas. Aborde un problema doméstico que puede frenarlo. La honestidad es la mejor política, incluso si provoca oposición. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): atraiga a las mejores mentes y a aquellos con habilidades que puedan ayudarlo a usar su encanto persuasivo para obtener lo que desea. Cree un espacio acogedor y se sorprenderá de lo rápido que suceden las cosas. Una asociación parece prometedora. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga la paz, sin importar lo que hagan los demás. Saldrá ganando. Ignore las invitaciones que lo tienten pero que puedan generar estrés emocional. Haga del trabajo, las promociones y terminar las cosas a tiempo sus prioridades. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mueva las cosas para que su espacio de trabajo o su hogar sean más convenientes. No deje que lo que hacen los demás lo desvíe del rumbo. Ponga su energía donde aporte el mayor rendimiento y no dude en presentar y promover lo que logra. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se deje vencer por la extravagancia y no se deje tentar por lo que otros tienen o hacen. Siga el camino que sea propicio para alcanzar sus planes a largo plazo. Un desafío físico o mental lo pondrá en riesgo. No crea todo lo que escucha. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.