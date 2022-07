Horóscopo de hoy: día viernes 01 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Storm Reid, 19; Missy Elliott, 51; Pamela Anderson, 55; Dan Aykroyd, 70 años.

FELIZ CUMPLEAÑOS: rememore, acérquese a alguien especial, comparta recuerdos, actualice su imagen y esfuércese por hacer algo que le haga feliz. Tómese el tiempo para conocerse mejor y crecer mental, emocional y espiritualmente. Mire el panorama general y descubrirá lo que puede hacer para mejorar el mundo y su vida. Sus números son 9, 15, 22, 26, 30, 33, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, social y demostrativo. Es vibrante y extravagante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): planee una salida divertida o pase tiempo con alguien que lo haga sentir bien consigo mismo. Haga que la ganancia personal, el romance y la superación personal sean sus metas, y discuta sus intenciones con alguien a quien ama. Un proyecto de mejoras para el hogar agregará comodidad y conveniencia. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sea honesto cuando trate asuntos domésticos. Alguien no verá las cosas a su manera. Dé a los demás la libertad que espera a cambio. Establezca límites para evitar que lo arrastren a algo que lo haga sentir incómodo. Un cambio de escenario le levantará el ánimo. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participe y amplíe sus intereses y círculo de amigos. Considere lo que puede ofrecer para mejorar su vida y aliviar cualquier preocupación. Un proyecto de superación personal traerá cumplidos y el romance lo acercará a alguien que ama. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ponga las cosas en perspectiva antes de interrumpir su vida o la de otra persona. Reúna los hechos y esté dispuesto a ceder. Trate de desalentar la negatividad manteniendo la paz. Solicite un puesto que ofrezca estabilidad y algo que encuentre gratificante. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): surgirá un tema delicado. Escuche y tome notas para asegurarse de obtener los datos correctos. Utilice la información para prepararse para el éxito. Será favorable una inversión en cómo luce, usa sus habilidades o gana dinero. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que el miedo lo limite. Si es necesario un cambio, salte y haga los ajustes necesarios para mejorar su estilo de vida y sus relaciones con los demás. Los eventos sociales le ayudarán a conectarte con alguien influyente. No hable todo el tiempo; escuche y aprenda. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): involúcrese y aproveche todas las oportunidades posibles. Posiciónese para el éxito y mezcle los negocios con el placer. Cuanto más activo y vibrante sea, más fácil será persuadir a los demás para que vean las cosas a su manera. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aproveche una situación delicada en lugar de dejar que otra persona lo use para beneficio personal. No asuma responsabilidades que no le corresponden. Aléjese de los problemas y concéntrese en algo que disfrute hacer. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): negocie hasta que obtenga lo que quiere. Su charla despertará interés y ganará aprobación cuando trate con alguien a quien respeta. Un cambio positivo en el hogar le permitirá la libertad y el espacio para perseguir un sueño. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se enoje; póngase en movimiento. Dedique su energía a algo que le importe y dé un paso positivo para mejorar su hogar, sus relaciones y su forma de hacer negocios. Establezca límites con las personas que lo arrastren hacia abajo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): concéntrese en seguir adelante y no se detenga hasta que le guste lo que sucede. Usar su ingenio y encanto para sacar lo mejor de los demás será testimonio de su capacidad de liderazgo. Pase tiempo con alguien que ama. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese el tiempo para hacer un buen trabajo y terminar lo que comenzó. Su reputación depende de cómo maneja a los demás y los asuntos delicados. No divulgue secretos ni le dé acceso a nadie a su información personal o contraseñas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.