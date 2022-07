Horóscopo de hoy: día miércoles 06 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kevin Hart, 43; Tía Mowry, 44; Tamera Mowry, 44; Silvester Stallone, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese su tiempo, piense en los asuntos y mantenga las cosas en perspectiva. Las decisiones que tome afectarán su vida y la de otras personas. Muestre compasión y ponga pensamiento y energía detrás de sus promesas. La precisión, la atención al detalle y la calidad determinarán su éxito. Tenga un plan sólido antes de compartir sus intenciones. Sus números son 2, 14, 22, 25, 34, 37, 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, de gran corazón y cambiante. Es emprendedor y presuntuoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): le resultará difícil decir que no a alguien que hable de manera persuasiva, o a alguien que esté tratando de venderle algo. Cuando se presente la tentación, reconsidere sus pasos y fije su mirada en un camino educativo o constructivo. La mejora personal dará sus frutos e incentivará amistades gratificantes. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): será veloz para tomar decisiones. Evite expresar su opinión o hacer promesas en las que no haya pensado. No limite sus posibilidades dedicando su tiempo y energía a algo que no satisfaga su alma. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): será veloz para tomar decisiones. Evite expresar su opinión o hacer promesas en las que no haya pensado. No limite sus posibilidades dedicando su tiempo y energía a algo que no satisfaga su alma. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): agote todas sus opciones antes de hacer un movimiento. Será obligatorio llevarse bien con los demás si quiere hacer las cosas a tiempo. Cíñase a lo que sea factible y evite reaccionar de forma exagerada y gastar de más. Se alientan la moderación y la disciplina. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención a presentarse correctamente. Su imagen marcará la diferencia a la hora de establecer contactos. La oportunidad de impresionar a alguien que le atraiga le dará la ventaja que necesita para eclipsar a cualquiera que quiera competir con usted. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): controle sus emociones. Niéguese a dejar que nadie lo moleste o lo arrincone. Busque formas de mejorar lo que puede ofrecer y avance rápidamente. Presione a cualquiera que intente detenerlo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): guarde sus pensamientos para usted. Concéntrese en la superación personal en lugar de tratar de cambiar a otra persona. Busque una oportunidad para nutrir y mejorar sus relaciones. Si lo hace, animará a otros a hacer todo lo posible para ayudar y apoyar sus esfuerzos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no rehuya sus responsabilidades. Ocúpese de los deberes antes de pasar a tareas más agradables o creativas. Tener la mente despejada le facilitará desarrollar un plan original que lo ayude a expandir sus intereses. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga a prueba sus fortalezas y no se detenga hasta alcanzar su meta. Las mejoras personales obtendrán cumplidos y alentarán las conversaciones sobre intenciones y planes con alguien a quien ama. Realice cambios en el hogar que aumenten su comodidad. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga todo en perspectiva. Demasiado de cualquier cosa lo dejará en un dilema. Concéntrese en los cambios positivos en el hogar y fomente las relaciones que ha descuidado. Una actitud solidaria hacia las personas que le importan lo acercará más. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga todo lo que tiene para mejorar su entorno. Pase tiempo en casa repasando cosas pendientes y finalizando asuntos sin terminar. Lo que logre le dará la libertad de seguir su corazón sin sentirse culpable. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): puede pensar en grande, pero cuando se trata de poner en marcha sus planes, hágalo desde un punto de vista minimalista. Use solo lo necesario para alcanzar su objetivo. No desperdicie, y no se arrepentirá. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.