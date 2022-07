Horóscopo de hoy: día jueves 21 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS EN ESTE DÍA: Anya Chalotra, 26; Juno Temple, 33; Jasmine Cephas Jones, 33; Jon Lovitz, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elabore un plan para llegar a la meta. No espere a que otros suban a bordo. Si quiere cumplir sus sueños, depende de usted dar las órdenes. Elabore un cronograma que lo impulse a usar sus conexiones, habilidades y conocimientos para garantizar que llegue al destino que elija. Apueste por usted mismo. Sus números son 3, 10, 24, 26, 34, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dogmático, resistente y sensible. Es protector y de voluntad fuerte.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): amplíe sus intereses para incluir oportunidades de ponerse en forma y llevar un estilo de vida saludable. Elimine los desechos y todos los adornos que no necesita. Reduzca y descubra lo que es esencial, y obtendrá tranquilidad. Mantenga su vida simple. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga todo en su lugar y júzguese a usted mismo antes de juzgar a los demás. No deje que las distracciones le roben tiempo, dinero ni reputación. Haga un buen uso de su energía haciendo algo concreto que lo ayude a lograr lo que quiere . ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): para llegar a su destino perfeccione sus habilidades y aporte sus cualidades. Una mente abierta le ayudará a arrojar luz sobre las posibilidades, pero poner a prueba sus habilidades confirmará lo que sucederá a continuación. Piense, elabore estrategias y termine lo que empieza. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): encuentre una forma original de usar un método probado y verdadero para salir adelante, eso le abrirá puertas . Muestre lo que tiene para ofrecer; las sugerencias que reciba mejorarán su juego y lo impulsarán a permitir que otros participen. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dé un paso adelante y tres pasos atrás. Reduzca la velocidad y reconsidere su viaje, encontrará una manera de superarse a sí mismo. Una sonrisa, una palabra amable y una muestra de afecto le ayudarán a obtener apoyo y ayuda práctica para hacer las cosas a tiempo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): abra su mente y su corazón al universo y aprenderá algo valioso. Deje sus emociones a un lado cuando ayude a los demás. Cíñase a la verdad si quiere ganarse el respeto. La ira no resolverá los problemas; la comprensión y los consejos sabios , sí. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la incertidumbre es la primera señal que le indica que guarde su billetera. No gaste lo que no tiene ni compre algo que no necesita. Alguien con quien trabaja lo juzgará por sus acciones. No se exponga a las críticas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): surgirán problemas con alguien que se apoya en usted si no muestra lo que está dispuesto a hacer y cómo se siente. No dude en tomar el asunto en sus manos si quiere que las cosas se hagan a su manera. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga un buen uso de su dinero. “No malgaste, y nada le faltará” es el mantra que lo mantiene fuera de problemas financieros. Demasiado de cualquier cosa lo retrasará y le causará problemas con sus asociados. Muestre moderación y dejará una impresión duradera. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): manténgase cerca del hogar y la familia. Cambie las cosas de lugar y ordene su espacio vital. Tener un lugar para dedicarse a algo nuevo hará que su vida sea más fácil y lo impulsará a usar las habilidades que domina para lidiar con los cambios que encuentre. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elija con precaución sus acciones y palabras. No dé la impresión equivocada ni haga promesas que no pueda cumplir. Busque una oportunidad para explorar lo que es posible, luego ponga en marcha sus planes. El progreso depende de hacer lo correcto y lo mejor para usted. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): participe en eventos que amplíen su mente y lo alienten a colaborar y hacer una diferencia en su comunidad o en una causa que le interese. Concentrarse en los demás le ayudará a darse cuenta de su buena fortuna. Se alienta el crecimiento personal. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.