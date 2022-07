Horóscopo de hoy: día domingo 24 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS EN ESTE DÍA: Anna Paquin, 40; Summer Glau, 41; Jennifer López, 53; Kristin Chenoweth, 54 .

FELIZ CUMPLEAÑOS: está en la onda y listo para dejar su huella. Jugar duro le ayudará a conseguir lo que quiere y lo animará a tomar lo que le pertenece. No deje nada al azar. La oportunidad es evidente, pero la tentación y el desperdicio pueden interponerse en su camino. No deje que “lo que fácil viene, fácil se va” dicte lo que sigue. Se requiere precisión, detalle y experiencia. Sus números son 7, 10, 18, 27, 31, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, sabio y generoso. Es inventivo y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tenga en cuenta la moderación, independientemente de lo que suceda a su alrededor. Protéjase contra personas manipuladoras y argumentos de venta tentadores. Diga no a lo que no necesita en su vida. No permita que nadie le cueste personal o económicamente. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): alguien le saldrá al paso si está confundido o no está seguro de su próximo movimiento. No se asuste ni deje que otros lo vean reaccionar con temor. Póngase de pie y tome posesión de sus intenciones. Tiene mucho que ganar si sigue adelante. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): espere, reúna los datos y analice su próximo movimiento. Mantener el control le ayudará a adecuar las situaciones para que encajen en sus planes en lugar de ajustarlas a los caprichos de otras personas. Una actitud optimista le ganará favores. ***

CANCER (del 21 de junio al 22 de julio): disminuya la velocidad, relájese y disfrute. No deje que lo involucren en dramas ni que el mal comportamiento arruine su día. Concéntrese en la salud, el estado físico y el bienestar emocional para sentirse conectado a tierra y en paz consigo mismo. Elija el amor sobre el caos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sabe cómo salirse con la suya, pero si deja que la tentación se apodere de usted, se quedará corto. Manténgase enfocado y sea diligente para llegar a donde quiere ir mental, emocional y financieramente. No baje la guardia. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga las emociones alejadas de su toma de decisiones. Una mente despejada le ayudará a ver lo que es posible. No confíe en que los demás le den toda la información. Haga planes completos antes de implementar ajustes. Haga lo que ofrezca más por menos. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reconozca lo que tiene para ofrecer y lo que más le gusta hacer y diríjase en esa dirección. No gaste en cosas que no pueden ayudarlo a salir adelante financieramente. Mantenga su mente abierta, su billetera cerrada y los ojos en su objetivo. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ignore los comentarios negativos y aléjese de las personas que se interponen en su camino. Evalúe su situación y lo que quiere hacer, luego hágalo realidad. Sea reservado, prepárese con seriedad y deje su huella con acciones, no con palabras. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): las emociones serán difíciles de controlar y corre el riesgo de ser crédulo si no está seguro de lo que quiere o cómo conseguirlo. No tenga miedo de abstenerse si no está listo. El tiempo está de su lado; relájese y observe. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): obtenga información por escrito. Los errores ocurren cuando se apresura o no se toma el tiempo para verificar los hechos. Haga preguntas, sea audaz y haga las cosas a su manera. Si quiere cambiar, sea usted quien inicie el proceso. El romance va en aumento. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): trabaje en la superación personal y olvídese de tratar de cambiar a los demás. Las personas podrán o no encajar en sus planes. Esfuércese por hacer lo que lo hace feliz, y todos querrán estar a su lado. Haga de su casa su castillo. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): salga, pruebe algo nuevo y participe en pasatiempos que mejoren sus habilidades, lo desafíen físicamente o fomenten el romance con alguien especial. Use su imaginación, sea ingenioso cuando ayude a los demás y genere un cambio positivo. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.