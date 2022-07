Horóscopo de hoy: día lunes 25 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: James Lafferty, 37; D.B. Woodside, 53; Matt LeBlanc, 55; Illeana Douglas, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: Feliz cumpleaños: independientemente de las ofertas tentadoras aférrese a su efectivo. Se decepcionará si se involucra en empresas conjuntas o comparte gastos con otros. Mantenga una rutina que le permita controlar sus gastos generales y distribuir su tiempo. No deje que la duda o las acciones inesperadas de los demás le impidan alcanzar sus metas. El autocontrol es su boleto al éxito. Sus números son 8, 11, 18, 26, 32, 39, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es generoso, dinámico y franco. Es inquisitivo y extravagante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ): los sentimientos encontrados serán confusos cuando se trate de asuntos del corazón. Mire más allá de lo que sucede a su alrededor y realice cambios que ayuden a estabilizar su posición personal o profesional. El establecer contactos y la socialización orientadas al esclarecimiento, no a la envidia, conducirán a ganancias positivas. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): recurra a personas confiables; obtendrá la ayuda que necesita para terminar lo que empiece. Menos discusiones y más trabajo físico harán la vida más fácil. No sienta que tiene que hacer un cambio debido a lo que otros elijan realizar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): alguien le dará una impresión equivocada. Dude de lo que es posible y la mejor manera de lograr lo que se propuso sin conflictos. Mantenga la estabilidad y prepárese para lo que se le presente. No se rinda a las influencias externas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): disminuya el comportamiento irrazonable o el tiempo que pasa con personas intolerantes. Preste atención a su salud y sea honesto acerca de lo que quiere lograr. Establezca objetivos positivos y verifique la información antes de transmitirla. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piense, evalúe y prepárese para entregar lo que tiene para ofrecer. Participe en proyectos que lo animen a aprender y aplique la experiencia y las habilidades que domina; esto le ayudará a sobresalir . Esfuércese para lograr y mantener la paz entre sus compañeros. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elija el camino que le ayude a mejorar su vida. No permita que el drama de alguien más lo atrape. Cíñase al guión y deje claras sus intenciones. No permita que la ira le cueste emocional o económicamente. Concéntrese en las oportunidades, no en la negatividad. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): obtendrá información valiosa al generar contactos, socializando o buscando el conocimiento de un experto. Supervise su ingesta y mantenga el equilibrio en todo lo que hace para evitar problemas de salud o pérdidas económicas. Elija la moderación y prevenga los riesgos para la salud. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): niéguese a permitir que los celos se interpongan entre usted y lo que quiere. Concéntrese en el crecimiento personal y la ganancia financiera, y cambie lo que no funciona para usted. No limite lo que puede hacer porque no quiere decepcionar a los demás. Haga lo que sea mejor para usted. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aflorarán las emociones y las situaciones se saldrán de control si no usa la lógica al tratar con finanzas o contratos compartidos. Mire el lado positivo y ofrezca comentarios favorables, y hará que los demás vean las cosas a su manera. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aléjese de cualquiera que lo tiente a disfrutar de algo que no debería. Sea innovador y encontrará un plan divertido y saludable. Únase a las personas que lo fortalecen, no a las que lo debilitan. Se fomenta el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reúnase con un amigo, pariente o compañero y descubra algo que lo ayude a repensar su situación. No sienta que por culpa de alguien se ve obligado a hacer una jugada. Haga lo que le parezca correcto y complázcase a usted mismo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): usted lo está haciendo bien y puede lograr mucho si toma la iniciativa y hace el trabajo usted mismo. Un cambio positivo que mejora la forma en que maneja el dinero y las responsabilidades lo alentará a revisar una relación que está a la deriva. Se favorece el romance. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.