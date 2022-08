Horóscopo de hoy: día miércoles 10 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Roxanne McKee, 42; Josh Gates, 45; Antonio Banderas, 62; Rosanna Arquette, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: métase de lleno y haga las cosas a su manera. No pierda el tiempo esperando que alguien venga a rescatarlo o a solucionar sus problemas. Confíe en su capacidad de hacer las cosas y aproveche las oportunidades que se presenten. Haga de esto un punto fundamental en su vida y siga a su corazón. Lleve a cabo lo que usted quiera en lugar de luchar por la aprobación de otras personas. Sus números son 9, 17, 24, 28, 36, 45, 47.}

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es agresivo, terco y actúa de manera deliberada. Es perspicaz y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comuníquese con personas con las que se sienta cómodo trabajando y formará un grupo que le ayudará a marcar la diferencia. Su determinación valdrá la pena y le ofrecerá información sobre interesantes alternativas a su forma de trabajar y de vivir. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se queje de lo que no tiene. Cambie la dinámica de una situación para asegurarse de no calcular mal su destino. Si quiere algo, depende de usted hacer que se haga realidad. Elija vivir un estilo de vida saludable. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome un camino original, pero sea honesto consigo mismo con respecto al resultado. Lo que aprenda le ayudará a diferenciar entre lo que quiere y lo que necesita. Ejercer menos presión sobre usted mismo le ayudará a visualizar lo que es posible. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga la vida simple y las promesas factibles. La ayuda que ofrezca a los demás no será en vano. Acérquese y use la experiencia de vida para alentar a otros a esforzarse a mejorar o a ser lo mejor posible. Aquellos a quienes ayude le corresponderán con amor y gratitud. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado con las personas manipuladoras. Alguien le hará quedar mal si le da la oportunidad. Use su encanto y sus cualidades para salirse con la suya. Controle cualquier cambio en sus ganancias hasta que obtenga la comodidad financiera que desea. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aborde su lista de tareas pendientes y ponga fin a los asuntos sin terminar. Un cambio de actitud junto con un enfoque práctico y agresivo le ayudará a generar impulso y despejar el camino para más grandes y mejores oportunidades. Un cambio positivo conducirá a la felicidad personal. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga en secreto cómo se siente o quién le disgusta. Evite involucrarse en situaciones que exijan demasiado de usted o que hagan que reaccione de forma exagerada o se exceda. Encuentre una buena manera de decir no a algo que no es atractivo. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): comuníquese con cualquier persona que pueda arrojar luz sobre una situación. Observar cómo reaccionan los demás le dará una idea de cómo hacer su negocio sin asumir responsabilidades que no le pertenecen. El romance mejorará una conexión personal. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la verdad importa; ofrezca solo lo que sabe que puede manejar y pase más tiempo con personas que probablemente lo defiendan en un momento de necesidad. Las actividades educativas le ayudarán a modificar sus planes para adaptarse a las tendencias. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evitará sorpresas no deseadas en su búsqueda del éxito si repasa cada detalle explícitamente. Elija la sencillez y la moderación en lugar de tratar de causar una buena impresión. Sea usted mismo y descubrirá dónde se encuentra y qué es posible lograr. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evitará quejas si no se hace cargo de cosas con las que no está familiarizado. Concéntrese en las mejoras personales y en verse y sentirse lo mejor posible. Si no se ajusta a su rutina ignore lo que otros hacen o sugieren. Satisfaga sus necesidades en primer lugar. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): considere cómo incrementar sus habilidades y descubrirá cómo ganar dinero extra. Manténgase al día con los tiempos y la tecnología, y esté al tanto de las tendencias financieras y las inversiones que elevan su perfil y su capacidad de expandir sus actividades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.