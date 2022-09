Horóscopo de hoy: día jueves 01 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Zendaya, 26; Zoe Lister-Jones, 40; Gloria Estefan, 65; Lily Tomlin, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: busque oportunidades para ganar dinero. Abra su mente y mejore la forma en que vive y hace las cosas. Ponga sus pensamientos y energía en ser lo mejor que pueda y en lograr algo que satisfaga su alma. Pase tiempo con personas de ideas afines y disfrute de los beneficios disponibles para usted. Reciba al futuro con optimismo y disfrute de lo que la vida tiene para ofrecer. Sus números son 5, 9, 18, 23, 32, 35, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cambiante, curioso y demostrativo. Es amable y agradecido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la precisión y los detalles cuentan, y marcarán la diferencia cuando se enfrente a situaciones que influyan en su forma de vivir, manejar su dinero o hacer cosas que afecten sus relaciones con las personas que más le importan. Termine lo que empieza. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evalúe tanto a qué como a quién se enfrenta antes de hacer una jugada. El conocimiento es poder cuando se trata de alguien que es agresivo o tiene planes de superar cada uno de sus movimientos. Proteja su salud, riqueza y bienestar emocional de las influencias externas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): deje de preocuparse. Concéntrese en lo que es importante. Diga lo que piensa sobre las posibilidades y lo que tiene para ofrecer. Amplíe sus intereses, amistades y habilidades para asegurarse de que puede manejar cualquier desafío que se interponga entre usted y lo que quiere lograr. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga adelante y no mire hacia atrás. Deje de preocuparse por lo que hacen los demás; le resultará más fácil llegar a su objetivo en un tiempo récord. No permita que nadie lo detenga ni lo empuje en una dirección que lo ponga en peligro. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): utilice su inteligencia para controlar las situaciones que se presenten. Cuando trate con amigos, con parientes, o en una relación amorosa, mantenga sus emociones fuera de la ecuación. Supervise las posibilidades, pero no empiece algo que no pueda terminar. Quédese quieto en lugar de hacer modificaciones cuestionables. Sea directo acerca de sus sentimientos. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que nadie se aproveche de usted. Ofrézcase solo para hacer lo que sea humanamente posible y siga ocupándose de sus cosas sin remordimientos. Involúcrese en proyectos y actividades educativas que lo ayuden a avanzar. La disciplina conducirá a oportunidades y a nuevas amistades. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cumplir un horario le facilitará la vida; si se entretiene o ignora lo que debe hacer, se quedará atrás y enfrentará críticas. Cuanto más simple, mejor. Ordene, reduzca el tamaño y venda o regale lo que ya no necesita. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a los detalles y haga todo lo posible para complacer a las personas que quiere impresionar. Un gesto cariñoso fomentará las conversaciones sobre los planes a largo plazo y los cambios que harán su vida más cómoda. No deje que la duda lo detenga. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga una lista y no se detenga hasta que haya completado todas sus tareas. Planee hacer algo divertido con alguien a quien ama, esto dará lugar a conversaciones y propuestas para mejorar su situación de vida. Se alienta el romance. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se exceda ni se ofrezca como voluntario para algo que no le interesa. Concéntrese en ahorrar, en no gastar, y en ser un buen oyente. Alguien se ofrecerá a colaborar y ayudar, pero antes de aceptar, asegúrese de que no haya ataduras. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): limite cuánto gasta y a qué se compromete para evitar quedarse sin energía y no cumplir con sus expectativas. Piense bien las cosas y rodéese de personas que tengan algo que ofrecer. Se destacan el amor y el romance. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): use su imaginación para resolver un asunto de dinero y encuentre una solución que le permita imaginar una manera de mejorar sus ingresos sin perder tiempo libre. Piense en grande, pero apéguese a lo básico. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.