Horóscopo de hoy: día jueves 08 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Gaten Matarazzo, 20; Dianne Doan, 32; David Arquette, 51; Neko Case, 52.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es posible que esté preparado para un desafío este año, pero no sienta que tiene que asumir demandas irrazonables. No es necesario que el cambio sea difícil. Reconozca lo que está disponible y cómo puede usar sus habilidades, herramientas y atributos para llegar a donde quiere. No deje que otros lo desanimen; compita con usted mismo y estará contento con los resultados. Sus números son 4, 15, 24, 28, 32, 44, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, inteligente y divertido. Es disciplinado y valiente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una imaginación vívida le ayudará a convertir algo ordinario en algo extraordinario. Deje de soñar y empiece a hacer, y todo encajará. Haga cambios porque quiere, no por lo que otra persona esté haciendo o pidiéndole. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sea paciente y de mente abierta, y confíe en su experiencia para tomar buenas decisiones. Un cambio de planes de última hora le ofrecerá información sobre las personas con las que está tratando y le ayudará a reconocer lo que debe hacer para compensar. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): adopte un enfoque apasionado en cualquier cosa que decida hacer; se destacará y marcará la diferencia en el resultado. Sea abierto y descubrirá cuál es la posición de los demás y quién será valioso o una carga. Se fomenta la preparación. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): esté abierto al aprendizaje. Hablar menos y prestar más atención a lo que otros hacen y dicen valdrá la pena. Busque oportunidades que requieran sus habilidades y calificaciones, y encontrará una posibilidad que sumar a su currículum. Elija la paz sobre la discordia. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): consulte todas sus opciones y obtenga la mayor cantidad de información posible. Haga preguntas y pruebe ideas antes de aceptar cualquier cosa que requiera su tiempo, esfuerzo o dinero. Las decisiones sabias comienzan con disciplina, conocimiento y buenas conexiones. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): esté listo para adaptarse a medida que avance. Esté al tanto de lo que todos están haciendo y haga sugerencias positivas para cualquier transición que sea necesaria. Sea un buen oyente y líder y la gente querrá seguirlo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aprenderá mucho si participa. Participar en actividades físicas o educativas que abren su mente a una gran cantidad de nuevas ideas le ayudará a expandir sus intereses y habilidades. Una propuesta parece atractiva y una asociación prometedora. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no dé nada por sentado. Dé un paso adelante y haga su parte. No tema ser líder ni enfrentar controversias o competencia. Confíe en quién es y en lo que sabe que puede hacer, y continúe sin demora. Se favorece el romance y el crecimiento personal. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): puede estar cansado y aburrido de la rutina, pero no tome una nueva dirección por la razón equivocada. Puede ampliar sus conocimientos e intereses sin renunciar a su seguridad. Sepa qué guardar y qué desechar. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): proteja sus bienes, cuide sus gastos y despréndase de las cosas que ya no necesita ni usa. Simplifique su vida y aprenderá a relajarse y disfrutar de lo que ofrezca la vida. Haga que la superación personal y el romance sean prioridades. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): busque algo que mejore su vida. Arreglar su espacio para adaptarlo a sus planes a largo plazo ayudará a generar entusiasmo y el impulso necesario para convertir sus sueños en realidad. Diga lo que piensa y avance hacia el futuro con pasión. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que la ira se apodere de usted. Si no controla sus emociones, pondrá en peligro su oportunidad de avanzar. Considere los cambios a su alrededor y busque una manera de hacer que lo que está sucediendo funcione a su favor. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.