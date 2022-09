Horóscopo de hoy: día sábado 10 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sarah Levy, 36; Ryan Phillippe, 48; Amy Irving, 69; Joe Perry, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: manténgase por delante de la competencia. Sepa lo que quiere y no tenga miedo de preguntar. Permanezca enfocado en lo que es importante para usted y elaborará un plan que le ayudará a lograr sus objetivos. Niéguese a dejar que las situaciones emocionales tomen el control ni den lugar a una disputa continua. Mantenga bajos sus gastos generales y su vida simple. Se favorece la ganancia y el crecimiento personal. Sus números son 6, 17, 24, 27, 30, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es didáctico, enérgico y ambicioso. Es creativo y emocional.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tendrá muchas buenas ideas, pero antes de hacer la promesa de llevar a cabo sus intenciones, asegúrese de que sean factibles. Mucha energía, asistencia práctica y un plan bien pensado le ayudarán a marcar la diferencia y lograr el cambio. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un momento para considerar las consecuencias antes de compartir información confidencial. Tome nota de quién lo está escuchando y de cómo influyen sus palabras en quienes lo aman y respetan. El cambio comienza con usted; ponga un buen ejemplo. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la disciplina será su mejor apuesta si quiere salir adelante. Manténgase enfocado en terminar lo que comenzó antes de tomar un descanso. No se deje tentar ni engañar por alguien que intente desviarlo o aventajarlo. Sea inteligente y directo. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tómese su tiempo, use su imaginación y ponga sus planes en marcha. Los cambios que haga le ayudarán a sobresalir. Sea valiente y confíe en que sus instintos lo guiarán en la dirección correcta. El amor y el romance mejorarán su vida personal. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): las conversaciones directas llevarán a la acción. Reconozca los cambios que se desarrollan y aproveche cualquier oportunidad de incorporar en su programa lo que descubra o el uso de sus habilidades. Confíe en lo que sabe y nunca deje de aprender. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no deje nada al azar. Las instrucciones explícitas aliviarán errores y percances. No ponga en riesgo su salud, riqueza ni reputación. Use su inteligencia para hacer las cosas bien y a tiempo. Se fomenta la superación personal y el romance mejorará su vida personal. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): avance con entusiasmo y coraje. Diga la verdad y defienda sus derechos. Considere lo que puede contribuir y cómo puede marcar la diferencia. Un diálogo abierto le ayudará a obtener aprobación, respeto y ayuda práctica. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): involúcrese en algo que lo conmueva. Un proyecto creativo lo alentará a desarrollar y perfeccionar nuevas habilidades. Cambiar la forma en que comercializa lo que tiene para ofrecer generará una ganancia que elevará su nivel de vida. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): enfrente los hechos, sea realista, mantenga la integridad y siga las reglas. No entre en batalla por algo que no puede cambiar. Proteja su hogar, bienes y familia de personas impredecibles que intentan aprovecharse de usted. Elija la honestidad y la inteligencia sobre el caos. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga rendir su dinero. Invierta en algo en lo que confíe y crea, y establezca un presupuesto que le permita ahorrar para algo que desee. Realice cambios en el hogar que reduzcan sus gastos generales y calmen su estilo de vida. El romance mejorará su vida personal. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la disciplina y el trabajo arduo le brindarán los beneficios que está buscando y le ayudarán a establecer un patrón financiero saludable que fomente una oportunidad para usted y sus seres queridos. Una oportunidad de inversión resultará mejor de lo previsto. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no confíe en nadie que use manipulación emocional. Elija alejarse de cualquiera que busque peleas o intente obligarlo a hacer algo que no quiera hacer. Concéntrese en la superación personal, las relaciones positivas y compartir su vida con alguien que ama. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.