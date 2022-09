Horóscopo de hoy: día miércoles 14 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dilshad Vadsaria, 37; Kimberly Williams-Paisley, 51; Nas, 49; Robert Wisdom, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: un cambio positivo está al alcance de la mano. Los objetivos de formación, una mudanza o la participación en algo que nunca antes había hecho lo pondrán en contacto con personas que lo motivarán a usar sus habilidades y talentos de manera fructífera. Enfatice lo que le gusta hacer y logrará mucho más de lo que espera. Promuévase usted mismo y a sus talentos, y obtendrá ganancias financieras. Sus números son 7, 13, 18, 24, 31, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, atractivo y sensible. Es original e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): piense en grande, pero cíñase a lo básico. Planifique sus acciones y mantenga las cosas simples y factibles. No adivine; ceñirse a los hechos le ayudará a mantener su presupuesto y hacer las cosas a tiempo. Una actitud enérgica contribuirá a entusiasmar a los demás. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la duda es una buena advertencia para repensar su estrategia. Haga a un lado sus emociones y decida qué hacer a continuación basándose en hechos y cifras. La observación de cómo reaccionan los demás ante las situaciones le indicará cómo proceder. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga su energía y entusiasmo donde cuentan. Apunte a progresar usando sus habilidades y talentos para superar a la competencia. Tómese todo lo que haga con seriedad; juegue para ganar. No se arriesgue con su salud o bienestar físico. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): presente con energía lo que tiene para ofrecer. Preste atención a los detalles y causará una impresión duradera. Una asociación le ayudará a lograr cambios en el hogar que mejoren su comodidad y eliminen el estrés. Se destacan el amor y el romance. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención a los detalles y evite un contratiempo. Las decisiones que tome bajo presión emocional serán contraproducentes. Explore las posibilidades, pero no comprometa tiempo ni dinero en algo que no es seguro. Descarte a cualquiera que use tácticas enérgicas para manipularlo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reúna información antes de tomar una decisión que afecte su posición. Mantenga la calma y procure explicar y demostrar lo que tiene para ofrecer y lo que está dispuesto a hacer. Expandir su imaginación alentará nuevos comienzos. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): explore las posibilidades. Eche un vistazo para ver qué hay de nuevo y emocionante. Elija aprovechar al máximo lo que ya tiene. Mantener sus planes simples y asequibles mejorará su vida. Actualice su imagen para levantar su moral. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evalúe lo que sucede en su vida. Analice sus fortalezas y debilidades, y modifique su estilo de vida para asegurarse de dar lo mejor de sí y usar sus habilidades y dones para llevar adelante lo que es importante para usted. El romance está en las estrellas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no dé nada por sentado. Si quiere que algo se haga correctamente, hágalo usted mismo. Verifique los hechos antes de pasar la información. Una conversación seria ayudará a aclarar un malentendido y lo acercará a alguien con intereses e inquietudes compartidas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga un cambio y marque la diferencia. La forma en que maneje los contratos, los asuntos domésticos y el amor determinará su felicidad. Sea audaz, diga lo que piensa, descubra cuál es su posición y actúe en consecuencia. Es hora de recuperar el control. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se sienta obligado a hacer algo que no se ajuste a su agenda o que no le ayude a obtener lo que desea. Poner su energía en algo que le importe mejorarán su hogar y su sustento. Hay una ganancia financiera a su alcance. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): prepárese antes de actuar. Tenga un plan para prevenir percances y contratiempos físicos debido a lesiones o riesgos innecesarios para la salud. Preste atención a las relaciones significativas. Haga cambios que lo acerquen a alguien que ama. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.