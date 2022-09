Horóscopo de hoy: día jueves 22 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DIA: Tom Felton, 35; Bonnie Hunt, 61; Andrea Bocelli, 64; Joan Jett, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese su tiempo, reflexione sobre las opciones y verifique lo que otros hacen o dicen. Pruebe algo que aumente su entusiasmo o que pueda convertir en un pasatiempo que disfrute. Use sus talentos y manténgase abierto a probar algo que nunca haya hecho. Abrace la vida y elija el camino más cómodo. Los proyectos de superación personal obtendrán elogios y respeto. Sus números son 4, 17, 22, 29, 31, 35, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es usted es excepcional, divertido y cariñoso. Es de mente abierta e inteligente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tendrá muchas ideas geniales. Avance física y mentalmente y alcanzará su objetivo e impresionará a alguien que puede ayudarle a mejorar su vida o su posición. Inscríbase en algo que lo haga sentir bien y ayude a una causa. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tome el control de su felicidad y ponga su energía en algo que le agrade. Las mejoras personales en su apariencia o en su trabajo lo harán sentir bien. Celebre con alguien que ama. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): deje de preocuparse por los demás y concéntrese en su búsqueda. Piense en grande, pero cuando pague por las cosas, busque ofertas. Alguien en quien cree que puede confiar no le ofrecerá buenos consejos ni la verdad. Verifique la información antes de hacer un movimiento. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): guarde su billetera en un lugar seguro. Las compras impulsivas no funcionarán. Concéntrese en ahorrar, no en gastar, y será mucho más feliz al final del día. Use su tiempo para mejorar su apariencia o el entorno de su hogar. Haga más y diga menos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no sienta que tiene que tomar una decisión repentina. En caso de duda, tómese un momento o aléjese de la situación que le hace sentir incómodo. Haga lo que le parezca correcto y no cuente con los demás si quiere que las cosas se hagan a su manera. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viva el momento y elija hacer cosas que le pongan una sonrisa en el rostro. Sumérjase en un proceso creativo que implique mejoras físicas a través de la dieta, el ejercicio y salir con personas que saquen lo mejor de usted mismo. Se favorece el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una acción impulsiva tendrá un costo. No haga promesas ni compras que comprometan su posición. Sea directo acerca de lo que aportará o donará, y no ceda, independientemente de la presión que enfrente. Hable y obtendrá lo que quiere. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un enfoque sistemático de las situaciones delicadas evitará cambios e interrupciones no deseados. Usar su intuición al delegar a otros trabajos ocasionales le evitará cometer un error. Mantenga la conversación divertida pero productiva. Se desarrollará una atracción inusual. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siga adelante con sus pensamientos hasta que tenga una idea clara de lo que está por venir. La planificación y el desarrollo de lo que desea ver le ayudarán a hacer realidad sus ideas. Cíñase a su presupuesto y haga el trabajo usted mismo siempre que sea posible. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): se avecina un cambio financiero. Cuide bien su salud y no reaccione de forma exagerada a lo que hagan o digan los demás. Concéntrese en lo que es importante para usted y haga lo que sea necesario para reducir el estrés y evitar situaciones o conversaciones desagradables. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga lo que le atraiga y deje de preocuparse por lo que los demás hagan o piensen. Proteja sus intereses y sea honesto acerca de cómo se siente. Si se comunica se desarrollará un cambio positivo en una relación cercana. Ponga su energía donde cuenta. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): muestre su independencia. Dé un paso al frente y hable sobre sus intenciones, y obtendrá retroalimentación para ayudarlo a ajustar y seguir adelante con sus planes. Tenga cuidado al viajar y no ponga en riesgo su salud ni sus documentos personales. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.