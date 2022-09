Horóscopo de hoy: día viernes 23 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DIA: Shannon Chan-Kent, 34; Anthony Mackie, 44;IJason Alexander, 63; Bruce Springsteen, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome el camino que lo haga feliz. Use su imaginación y encontrará una manera de mejorar su entorno. Se recomienda establecer un espacio designado para trabajar en algo que le interese. Hacer cosas, siempre por los demás pero nunca para usted, le causará frustración e insatisfacción. Haga cambios que le permitan la libertad de seguir a su corazón. El romance va en aumento. Sus números son 2, 15, 24, 26, 34, 41, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, ingenioso y curioso. Es receptivo y amistoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mida cada uno de sus movimientos. Se quedará atrás si calcula mal lo que puede manejar mental, física o financieramente. No desestime cuánta preparación es necesaria para llegar a su destino. Vaya más allá del llamado del deber. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga planes con alguien que le ponga una sonrisa en el rostro y le ofrezca un estimulo intelectual. Sus conversaciones abrirán una ventana de oportunidad para ayudarle a descubrir lo que quiere hacer a continuación. Mezcle negocios con placer. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): niéguese a entrar en una situación emocional con alguien que tiende a actuar o a reaccionar exageradamente. Cíñase a la verdad y preste atención a los detalles, y evitará una discusión que se interponga entre usted y lo que quiere lograr. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): vaya más allá y déle a todo lo que haga un giro que lo haga sobresalir. Lograr que otros noten lo que ofrece generará oportunidades para diversificar sus áreas de interés. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): conozca a su audiencia y oriente el tema de conversación hacia lo que interesa a la mayoría. La preparación garantizará que resuelva las inquietudes que marcan la diferencia para usted y para aquellos a quienes está tratando de alentar para que participen y ayuden. Mezcle negocios con placer. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cambiar depende de usted. No espere a que alguien haga su trabajo. El cambio comienza por usted; el movimiento para profundizar y marcar la diferencia dará sus frutos si sigue haciendo lo que piensa. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): quédese cerca de casa. No sienta la necesidad de compartir sus pensamientos ni sus sentimientos. Discutir no lo ayudará a resolver los problemas. Concéntrese en hacer que su espacio sea funcional y le resultará más fácil ser productivo. No deje nada al azar. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedique su corazón y su alma a hacer las cosas según sus especificaciones. Comparta información con personas que tienen planes similares y ahorrará tiempo y dinero cuando ponga a prueba sus ideas. El compromiso conducirá a un cambio positivo en una relación significativa. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado con lo que desea y con quién habla de asuntos privados, y evitará confusiones. No confíe en nadie para hacer las cosas a su manera ni para transmitir información válida. Vuelva a verificar todo lo que le importa antes de continuar. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): participe en actividades que disfrute y pase tiempo con sus seres queridos. La forma en que conduce los negocios y el placer marcará la diferencia en la forma en que lo ven los demás. Las bromas amistosas y un espíritu generoso conducirán a mejores relaciones, confianza y resultados favorables. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su energía donde garantice un resultado positivo y no se detenga hasta que esté satisfecho con los resultados. Una oportunidad debido a su arduo trabajo y dedicación le ayudará a hacerse un nombre entre sus compañeros. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): busque problemas previsibles antes de comprometerse. Supervise lo que hacen los demás y cómo se sienten antes de compartir sus creencias. Tener una idea de lo que quiere y lo que funcionará para usted ayudará a eliminar a cualquiera que intente confundirlo o influir en usted. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.