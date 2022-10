Horóscopo de hoy: día lunes 03 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shannyn Sossamon, 44; Neve Campbell, 49; Gwen Stefani, 53; Chubby Checker, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: nunca diga nunca. Si está abierto a sugerencias y reconoce las oportunidades este año pueden pasar muchas cosas. Manténgase enfocado y disciplinado, especialmente cuando se trata de algo que disfruta hacer, y encontrará la manera de usar su actitud positiva y su forma entretenida de encantar a la gente para conseguir lo que quiere. Lleve sus habilidades y conocimientos a la vanguardia y comience un emprendimiento. Sus números son 5, 16, 24, 26, 31, 39, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amistoso, encantador y distinguido. Es generoso y trabajador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): espere, observe y ocúpese de los asuntos pendientes que puedan ayudarlo a salir adelante profesionalmente. No permita que los problemas emocionales se interpongan entre usted y el hacer las cosas a tiempo. La ganancia personal requiere disciplina. El romance va en aumento. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): necesita un cambio. Reúnase con personas que le parezcan interesantes y discuta temas que ofrezcan información valiosa sobre oportunidades relacionadas con el trabajo. Mejore un servicio o habilidad que parece tener un impacto en los consumidores. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): comparta su experiencia e información con alguien que le ofrezca buenos consejos, y se le aclarará la idea que desea llevar adelante. Haga los cambios necesarios para liberar tiempo para seguir sus sueños. Las mejoras personales están al alcance. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no se quede estancado. Estudie las posibilidades, use su imaginación y siga adelante con optimismo. Ponga sus habilidades a trabajar para usted y concéntrese en una cosa a la vez. Utilice sus conexiones y experiencia para alcanzar su objetivo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): analice lo que se le pide antes de aceptar. Tome distancia, concéntrese en la superación personal y haga todo lo posible para modernizar su apariencia e incorporar una rutina saludable que enriquezca su vida. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cuestione todo, solucione un problema y resuelva cualquier discrepancia que encuentre antes de enfrentar contratiempos. Mantenga la calma y utilice la experiencia, la inteligencia y los hechos que recopile para demostrar su punto de vista y obtener apoyo. No ignore ni su salud ni su bienestar emocional. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no le pida a los demás que hagan algo que usted no haría. Colabore y obtendrá el máximo provecho de quienes contribuyen. Asegúrese de prestar atención a la forma en que se presenta a los demás. No deje nada al azar ni sin terminar. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): escuche a su corazón. No espere que los demás sepan lo que es mejor para usted. Muestre disciplina cuando trate asuntos de dinero y no permita que nadie lo convenza de despenderse del dinero que tanto le costó ganar. Una actitud positiva pero persistente le dará ventaja. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste mucha atención a cómo se ve y cómo se presenta ante los demás. Un espacio que despeje en casa lo animará a aprovechar la oportunidad de hacer dinero. Verifique los hechos y las cifras antes de avanzar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): deseche lo que no necesita. Ordene su vida y su entorno. Se sorprenderá de lo libre que se sentirá si se deshace del peso muerto que ha estado arrastrando. Un cambio lo animará y le dará esperanza. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reconsidere su situación financiera y doméstica. Tenga bien pensado un plan que promueva la flexibilidad al hacer de su entorno un espacio cómodo pero funcional. El romance va en aumento. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si se toma el tiempo de escuchar y ofrecer soluciones puede desempeñar un papel importante en la vida de alguien . Dé un paso al frente, haga sugerencias y trabaje diligentemente para alcanzar su meta; algo bueno sucederá. Una asociación parece prometedora; negocie la posibilidad. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.