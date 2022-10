Horóscopo de hoy: día lunes 10 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jodi Lyn O’Keefe, 44; Mario Lopez, 49; Wendi McLendon-Covey, 53; Nora Roberts, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no se quede con los brazos cruzados; es hora de acelerar el ritmo y construir la vida que quiere vivir. Sea creativo y se le ocurrirán ideas que superarán con creces cualquier cosa que haya hecho en el pasado. Comparta sus sentimientos, elimine lo que no funciona para usted y preste más atención a cómo se presenta ante el mundo. Sus números son 6, 17, 22, 26, 33, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cariñoso, amable y optimista. Es creativo y didáctico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): termine lo que comenzó y continúe con el próximo proyecto. Manténgase ocupado y use su energía sabiamente. El tiempo lo es todo en situaciones competitivas. Sepa qué es posible y desarrolle un plan que lo envíe al círculo de ganadores. El romance está en las estrellas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deténgase y reconsidere su próximo movimiento. No se comprometa a nada que no sea adecuado para usted. No se sorprenda si alguien pide demasiado. En lugar de eso, prepárese para responder con lo que está dispuesto a hacer y deje en claro su posición y sus sentimientos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome la iniciativa para terminar el trabajo. Es evidente una oportunidad a través de alguien con quien ha trabajado o conocido y admirado. Esté abierto a las sugerencias y tendrá la oportunidad de mostrar sus habilidades y cualidades. Se alienta la superación personal. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): esté atento a lo que sucede a su alrededor. No todos ofrecerán buenos consejos. No se deje presionar para hacer algo costoso. Si se siente un poco inseguro, relájese, respire profundo y hágase a un lado. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sabe lo que debe hacer y cuál es la mejor manera de alcanzar su objetivo. El que duda se quedará atrás. Concéntrese en la mejora personal y la ganancia antes de optar por ayudar a los demás. Una relación emocional requerirá amor y cuidado. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga que las cosas sucedan. Si anhela un cambio, deje de dar rodeos y haga algo para que sus sueños se hagan realidad. Sea innovador y comparta sus ideas con alguien que le gustaría como socio. Resuelva todos los detalles antes de continuar para evitar discordias. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): guarde sus pensamientos para usted. Aprenderá más si escucha a los demás y basa lo que hace en opiniones de expertos. El tiempo está de su lado y comprender sus elecciones lo motivará a hacer lo mejor para usted. Se alienta la superación personal. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): reflexione más en cómo maneja el dinero. Invertir en usted mismo, en la forma en que vive o en cómo se gana la vida lo tranquilizará y lo guiará hacia un futuro mejor. Termine lo que empieza. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mire el lado positivo; le ayudará a eliminar la negatividad y reconocer cuando alguien está tratando de aprovecharse de usted. Preste atención a las personas y a las cosas que más disfruta. Use sus habilidades de manera efectiva. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese un momento para evaluar lo que sucede a su alrededor. Aprenda de su experiencia al tratar con empresas conjuntas o gastos compartidos. El movimiento correcto puede ahorrarle dinero y mejorar su status quo. No arriesgue su salud ni su reputación. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): negocie a su favor. Ofrezca una imagen visual que tiente a otros a notar y apoyar sus acciones. El trabajo duro valdrá la pena; la duda lo dejará en una posición cuestionable. Sea directo y confiado, y sucederán cosas buenas . ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): simplifique su vida y alivie el estrés. Elija las personas, los lugares y los pasatiempos que lo hacen feliz. Controle lo que vendrá en lugar de dejar que otros dicten lo que puede llevar adelante. Crea en usted mismo y siga el camino que más le plazca. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.