Horóscopo de hoy: día lunes 17 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Felicity Jones, 39; Eminem, 50; Rob Marshall, 62; Alan Jackson, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año canalice sus emociones hacia algo creativo y encontrará otra forma de ganar dinero. Esfuércese por lograr paz y felicidad, y los desafíos serán más fáciles de manejar. El compromiso le dará tiempo para hacer lo suyo y le dará a sus seres queridos la oportunidad de hacer lo mismo. No deje que la incertidumbre sea su perdición. Sus números son 9, 15, 22, 26, 34, 36, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sofisticado, conocedor y entusiasta. Es disciplinado y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): el tiempo que pase con un ser querido o con alguien que le resulte esclarecedor y reconfortante marcará la diferencia en cómo ve desarrollarse su situación. No deje de confiar en alguien. Hablar sobre lo que le molesta traerá mejores días en el futuro. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómeselo como una cuestión de honor y manténgase fiel a la verdad, independientemente de lo que otros compartan. Preste atención a los detalles y atraerá el interés por lo que descubra. Elija un camino diferente que le permita conocer gente interesante. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): manténgase enfocado en lo que es importante para usted. Permanecer ocupado le ayudará a esquivar la controversia. No confíe en nadie que intente venderle algo o que lo obligue a hacer lo que no debe. La disciplina dará sus frutos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las emociones serán difíciles de ocultar. Sea un buen oyente y evite reaccionar exageradamente si no le gusta lo que escucha o lo que ve. Si tiene dudas pregúntele a un experto y obtendrá una perspectiva diferente con respecto a su próximo movimiento. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): hable sobre sus inquietudes y surgirán las soluciones. La honestidad con respecto a sus gustos y aversiones lo acercará a quien ama. No permita que un cambio que realice alguien más sea motivo de alarma. Encuentre una salida positiva y aproveche la situación. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): canalice su energía hacia actividades lucrativas. Valdrá la pena aprender algo nuevo o hacer un cambio profesional o una inversión a largo plazo . Conéctese con alguien que lo apoye y esté dispuesto a contribuir a su éxito. Un cambio de escenario despertará su imaginación. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): confíe y crea en sí mismo y en sus ideas. Dar un paso hacia adelante será educativo y lo impulsará a incorporar a su rutina diaria las cosas que más disfruta hacer. Cíñase a un presupuesto para evitar el estrés y las preocupaciones. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aprenda algo que lo acerque un paso más a una posición o rutina diaria que lo haga feliz. Ayudar a los demás será agotador, por lo tanto, es necesario controlar cuánto está dispuesto a dar. Mantenga los asuntos privados para si. Se alientan las mejoras en el hogar. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): una empresa conjunta lo tentará. Antes de continuar, considere cuánto costará y si está dentro de su alcance financiero. Establezca estándares altos y contribuya a lo que crea que vale la pena. Nutra relaciones significativas y reserve tiempo para el romance. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea explícito cuando le pregunten sobre su capacitación. No adorne lo que puede hacer para que su oferta sea más atractiva. Un cambio positivo requiere honestidad e integridad para mantener la paz y prosperar. Mantenga la vida simple y asequible. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tome la iniciativa para reducir sus gastos generales. Seleccione una rutina saludable que lo mantenga física, emocional y mentalmente en forma. Comprométase con un plan de ahorro. Los contratos y las inversiones se ven bien. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un problema en el hogar aumentará si no lo aborda rápidamente. No deje que sus emociones afloren y tomen el control cuando lo que necesita son soluciones racionales que no socaven su integridad, sus finanzas ni su salud. Haga usted mismo el trabajo sucio. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.