Horóscopo de hoy: día jueves 20 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alona Tal, 39; John Krasinski, 43; Snoop Dogg, 51; Viggo Mortensen, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el truco es mantener todo en movimiento. No permita que los extraños lo retrasen. Planee lo que quiere lograr, lo que es importante para usted y con quién quiere pasar su tiempo, luego actúe en consecuencia. La oportunidad está a su alcance, pero solo sucederá si asume la responsabilidad y hace que las cosas sucedan. Actúe y todo lo demás encajará. Sus números son 8, 10, 14, 26, 32, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es honesto, decidido y trabajador. Es compasivo e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comparta con alguien a quien ama. Inscribirse en algo que siempre ha querido hacer lo alentará a diversificarse y explorar nuevos caminos que puedan generar menos estrés. Examine las ideas obsoletas y reemplácelas por algo apropiado. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): disfrute de lo que la vida tiene para ofrecer. Vaya donde está la acción y apoye a las personas y organizaciones que comparten sus creencias. Una asociación resultará lucrativa y le ayudará a determinar qué y cómo aprovechar al máximo lo que tiene. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un enfoque dirigido a lo que sea que haga le ayudará a reducir la carga emocional. Sus colegas y superiores respetarán y apreciarán la sensatez y la buena ética de trabajo. Cíñase a los hechos y ofrezca solo lo que sabe que puede ofrecer. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la paciencia es una virtud y será su mejor amiga a la hora de tratar asuntos domésticos. Haga algo que lo anime a lucirse y a estar en su mejor momento. La forma en que maneja a los demás determinará cuánta ayuda y comprensión recibirá. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): use su encanto para ganar favores y permitir mejores relaciones con los demás. Ceda un centímetro y gane un centímetro ofreciendo incentivos. Un cambio positivo en el hogar le levantará el ánimo y lo impulsará a recibir invitados. La disciplina lo conducirá a una mejor salud y estado físico. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si permite que la ira se haga cargo ocurrirá un cambio. Descubra la verdad, siga las reglas, haga preguntas y realice cambios basados en hechos. Aumente su capacitación y conocimientos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): párese erguido y hable en nombre de aquellos que le importan y quiere ayudar. Sea un defensor de la justicia y del juego limpio, y ofrezca opciones válidas y desafiantes que denuncien las malas decisiones. Viva, aprenda, enseñe y luche por la paz y la verdad. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): disminuya la velocidad y lea la letra chica. Hacer un movimiento antes de saber todos los hechos terminará en un desastre. Espere su momento y sea observador, y encontrará una solución alternativa que lo convertirá en un héroe. Haga la diferencia. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la oportunidad es evidente, así que tome la iniciativa para que las cosas sucedan. Los viajes, las actividades educativas y el trabajo junto a personas que contribuyen tanto como usted obtendrán los resultados deseados y las conexiones que le ayudarán a avanzar. Haga del romance una prioridad. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no le ponga precio a la amistad ni al amor. Tenga paciencia, escuche las quejas y ofrezca sugerencias, pero no pague por los errores de otra persona. Cíñase a la verdad, pero use la discreción en función de quién pueda enterarse de lo que revela. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su energía en algo que lo haga sentir útil. Marcar la diferencia para aquellos a quienes ama o para alguien que lo necesita ofrecerá satisfacción más allá de la compensación financiera. Disfrute del tiempo de inactividad con alguien que ame y hable sobre sus intenciones. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dé un paso atrás y mire las cosas de manera diferente. Adoptar un punto de vista objetivo le ayudará a intercambiar ideas con aquellos que pueden ofrecerle un estímulo mental que despierte su imaginación y lo oriente en la dirección correcta. Concéntrese en lo que es posible. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.