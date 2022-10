Horóscopo de hoy: día domingo 23 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Amandla Stenberg, 24; Ryan Reynolds, 46; Cat Deeley, 46; “Weird Al” Yankovic, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año canalice sabiamente su energía y obtendrá logros que valdrán la pena. Una inversión inteligente o la reducción de sus gastos generales aliviarán el estrés y lo alentará a hacer las cosas que disfruta y a alejarse de las situaciones que crean estrés y preocupación. Ponga en primer lugar a la salud, la riqueza y el bienestar emocional, y mantendrá la tranquilidad. Haga de la actividad física su salida terapéutica. Sus números son 5, 11, 20, 26, 29, 35, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, intenso y proactivo. Es dedicado y leal.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): escuche, obtenga información de fuentes confiables y exprese su opinión en una plataforma que le permita marcar la diferencia. La forma en que maneja la autoridad y las reglas marcará la diferencia en el resultado. Una reputación excelente será beneficiosa para usted. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): resuelva los problemas monetarios. Rediseñe su plan de ataque para ganar más y gastar menos. Busque una oportunidad que requiera de sus habilidades y le permita obtener la experiencia que necesita para seguir avanzando y ascendiendo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un desafío mental despertará su imaginación y le ayudará a superar a cualquiera que lo desafíe. La oportunidad de medirse frente a alguien a quien respeta será una gran experiencia de aprendizaje y le ayudará a prepararse para algo que quiera hacer. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dedique más tiempo y esfuerzo a su apariencia y a las habilidades físicas que intenta perfeccionar. La práctica hace al maestro y esta le dará la confianza adicional para esforzarse al máximo y superar sus expectativas. Mire, vea y haga. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se preocupe por los cambios que hacen los demás. Siga adelante con sus asuntos y haga lo que sea mejor para usted. Mueva las cosas en casa para aumentar su comodidad y conveniencia, y cuando hable sobre sus planes con sus seres queridos deje en claro cuáles son sus intenciones. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): renueve sus planes a largo plazo para adaptarlos a las tendencias que le ayudarán a avanzar con confianza. Preste atención a los detalles y tome la iniciativa para asegurarse de que todo esté en su lugar antes de pasar a ser el centro de atención. Un cambio de aires lo motivará. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): disminuya la velocidad, no saque conclusiones precipitadas. Guarde sus pensamientos hasta verificar los hechos. Niéguese a quedar atrapado en el drama de otra persona. Concéntrese en lo que puede hacer para lograr resultados positivos. Comparta sus intenciones con alguien que ame, luego siga adelante. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): elija no pelear una batalla perdida. Ganará si se lleva bien con todos. Concéntrese en mejorar su espacio. Use su tiempo y esfuerzo para vivir y descubrir qué funciona mejor para usted y aquello que le brinda la mayor alegría. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tómese un momento para redescubrir lo que más disfruta. Tome el control de su vida y recupere su felicidad. No deje que nadie interfiera en sus planes. La disciplina dará sus frutos y le ayudará a mantenerse firme y llegar al destino que elija. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): realice cambios que lo hagan sonreír. Deje ir a las situaciones desgastadas que lo están frenando. Depende de usted saber y decir cuándo es suficiente. Ponga su corazón en juego y haga las paces consigo mismo. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): le resultará difícil mantenerse firme y decir que no a quienes piden demasiado. No deje que un cambio de planes le impida hacer lo suyo. Use su inteligencia y convierta algo que le gusta hacer en una ganancia financiera. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tranquilícese y haga algo útil o satisfactorio. No permita que las influencias externas causen estragos en su mente. Arme un horario que lo mantenga ocupado y alejado de aquellos que chocan con sus creencias. Haga de las mejoras físicas su prioridad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.