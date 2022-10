Horóscopo de hoy: día lunes 24 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shenae Grimes, 33; Eliza Taylor, 33; B.D. Wong, 62; Kevin Kline, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: averigüe qué es posible investigando y trazando un plan sólido. Un enfoque original que le dé carta blanca para supervisar cada detalle lo tranquilizará y le ayudará a navegar hacia la victoria. Deje que sus acciones sean su tarjeta de presentación. Convierta su entorno en su lugar feliz. Sus números son 2, 8, 17, 21, 27, 35, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, ingenioso y sensible. Es dinámico y seductor.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si alguien sigue haciendo cambios se instalará la confusión. Diga lo que piensa, haga preguntas y niéguese a hacer un movimiento si no conoce todos los hechos y cifras para tomar la decisión correcta. La ira hará más lentas las cosas, pero los incentivos traerán resultados positivos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): considere qué es lo que quiere. Visualice cómo ve que las cosas terminarán sucediendo, luego dé un gran salto hacia adelante. La confianza le ayudará a lograr que los demás vean todo a su manera y lo alentará a actuar siguiendo las reglas para asegurarse de evitar contratiempos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): diga lo que piensa, aporte su granito de arena y prepárese para debatir su posición. La inteligencia y los hechos le ayudarán a presentar su caso y a ganar cualquier batalla que enfrente. El reconocimiento por un trabajo bien hecho parece prometedor. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): elija con cuidado a sus amigos y su esparcimiento. Cuando algo o alguien lo desconcierte, tome distancia hasta que descubra cómo manejar la situación. Para evitar decepciones, obtenga promesas por escrito. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cuide mejor su salud y su hogar. No deje nada librado al azar y supervise todo lo que otros estén haciendo para usted. Cambie solo lo que sea necesario y procure reciclar siempre que sea posible. No se haga cargo de más cosas de las que puede manejar. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tiene a su alcance más posibilidades de las que piensa. Crea en quién es y en lo que está defendiendo, y comparta lo que tiene para ofrecer. Hágase cargo y haga crecer su futuro en tierra firme. Un cambio traerá mejores resultados que los previstos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no dé nada por sentado y no deje asuntos importantes en manos de otros. Use su inteligencia y experiencia para hacer que otros conozcan sus capacidades. Una actitud disciplinada lo mantendrá un paso por delante de la competencia. Se alienta un viaje de negocios o una reunión. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ocúpese de los trámites, las finanzas, los asuntos de salud o los asuntos legales. Trabaje diligentemente para asegurarse de no dejar nada sin hacer o abierto a la crítica. Quédese cerca de casa y manténgase alejado de cualquiera que busque pelea. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la comunicación honesta lo mantendrá en el camino correcto. Sea apasionado con respecto a sus creencias y preocupaciones. Proteja lo que es cercano y querido para usted de aquellos que intentan confundirlo o estafarlo. Tome la ruta segura. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ganará más si escucha en lugar de hablar. Es de esperar que alguien use información errónea para empujarlo en una dirección que no es la adecuada para usted. Preste atención a cómo se ve y cómo se siente. Priorice la dieta y el ejercicio. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): establezca un plan financiero que elimine las deudas. Se favorece invertir más tiempo y dinero en algo que fomente sus intereses y ofrezca ganancias financieras. Actualice documentos y ate cabos sueltos. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste más atención a cómo se presenta. Actualice su imagen y lúzcalo orgulloso. Los elogios que reciba generarán confianza y le ayudarán a obtener lo que desea. Hable y elabore un plan que sea difícil de resistir. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.