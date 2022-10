Horóscopo de hoy: día lunes 31 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Letitia Wright, 29; Erica Cerra, 43; Mike O’Malley, 56; Brian Doyle-Murray, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: presione el botón de reinicio y haga sus sueños realidad. No es lo mismo simplemente hablar de lo que quiere hacer con su vida que hacer que eso realmente suceda . Evalúe su situación, tome en cuenta lo que funciona para usted y haga modificaciones que le den la libertad de usar sus habilidades y experiencia en su beneficio. Sus números son 8, 14, 22, 27, 33, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intenso, sabio e ingenioso. Es desafiante y sincero.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija a alguien con quien pueda contar en lugar de confiar en una persona sin una trayectoria. Sea un ejemplo para los demás y vea quién está a la altura de las circunstancias. El rodearse de personas prominentes, a las que trate adecuadamente, fomentará el éxito. Cultive relaciones significativas. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga cambios que funcionen para usted y no permita que personas ajenas interfieran en sus decisiones. Ponga su energía en lo que le importa y no acepte planes innecesarios y costosos. Dé un paso adelante en lugar de dejar que otros lo hagan retroceder. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): vaya en la dirección que le interese y encontrará muchas maneras de utilizar sus habilidades. Compartir con los compañeros es noble, pero no espere lo mismo a cambio. Averigüe quién está compitiendo contra usted y quién lo está ayudando. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): explore las posibilidades y encontrará la manera de utilizar sus cualidades, habilidades y experiencia para crear algo original. Piense profundamente en encontrar una mejor y más eficiente forma de hacer las cosas a su manera. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): proceda con precaución. No haga promesas que no pueda cumplir ni limite lo que puede hacer porque está demasiado ocupado cubriendo o protegiendo a alguien. No permita que nadie se aproveche de usted. Concéntrese en aquello que lo beneficie directamente. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): asista a una reunión, conferencia o clase y absorba información que le ayude a orientarse en una dirección que genere entusiasmo. Que le guste lo que hace para ganarse la vida vale la pena. No se conforme con algo que odia hacer. Reinvente su futuro. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): concéntrese en las responsabilidades. No deje nada al azar. Manténgase en guardia, sea ingenioso y esté preparado para implementar diferentes métodos para alcanzar sus objetivos. La diversificación y el aprendizaje sobre la marcha contarán con el respaldo de algunos y la oposición de otros. Haga lo que sienta que es correcto. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una experiencia diferente cambiará su forma de hacer las cosas. Elija vivir y disfrutar el momento, y abordará el trabajo y las responsabilidades domésticas de manera diferente. Los cambios personales motivarán una mayor libertad para hacer lo que le plazca. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): confirme la información que recibe y transmita solo lo que sea válido. No permita que el enojo lo invada si alguien se retrasa o hace un cambio inesperado. Restablezca sus planes y encárguese de sus responsabilidades. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): analice las posibilidades, use su imaginación y llame a personas que sabe que no lo decepcionarán. No mezcle los negocios con el placer. Mantenga los asuntos privados para sí e implemente cambios en casa que le pongan una sonrisa en el rostro. Vístase para impresionar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga de la estabilidad una prioridad. Elija sus palabras con cuidado cuando discuta sobre asuntos de dinero o problemas de relaciones. La incertidumbre lo pondrá en una posición incómoda. En caso de duda, no actúe. No baje la guardia con respecto a la salud y las lesiones físicas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): trabaje por algo que lo lleve a la estabilidad financiera. Maneje con cuidado un incidente en casa. Una discusión empeorará las cosas. Espere su momento; planee nutrir en lugar de comenzar una pelea. Proteja su dinero y reputación. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.