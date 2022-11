Horóscopo de hoy: día miércoles 09 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jordan Bolger, 28; Eric Dane, 50; Susan Tedeschi, 52; Lou Ferrigno, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome el camino de menor resistencia. Encuentre su equilibrio, luche por la igualdad y sea inteligente al elaborar el presupuesto para lo que quiere hacer con el resto de su vida. Se desarrollará un cambio positivo si se posiciona junto a personas que intentan lograr objetivos similares. No limite lo que puede hacer asumiendo responsabilidades que no le corresponden. Sus números son 9, 17, 21, 28, 32, 36, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es valiente, consciente e ingenioso. Es entusiasta y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): su aporte y ayuda no pasarán desapercibidos. Tome lo que más le gusta hacer y conviértalo en un esfuerzo prometedor. La forma en que ayuda a los demás lo motivará a crear un servicio que sea asequible para otros y rentable para usted. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): respete las reglas y observe lo que otros hacen o dicen. Analice si los socios son un activo o un pasivo y modifique en consecuencia lo que hace por ellos. Establezca metas que conduzcan a una mejor salud, ingresos y perspectivas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que la ira lo consuma. Ignore lo que hacen los demás y no comparta información que puedan usar en su contra. Preste atención a sus responsabilidades y haga lo mejor que pueda para terminar lo que empieza. Un enfoque innovador para ayudar a otros valdrá la pena. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un acercamiento amistoso le ayudará a salir adelante. Combinar los negocios con el placer le permitirá construir una sólida reputación y conectarse con personas que tienen algo que aportar a sus planes. Se alienta el crecimiento personal, la felicidad y la mejora física. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): observe los cambios a su alrededor. Haga la diferencia ayudando a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. No deje que sus responsabilidades se le vayan de las manos y no tolere a aquellos que están más interesados en consentirse que en hacer lo correcto. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que una relación se interponga entre usted y sus metas. Preste atención a su trabajo y a aquello que sus superiores esperan de usted. Perfeccione sus habilidades para asegurarse de poder ofrecer lo mejor de sí. Se alienta la superación personal. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): necesitará sensatez cuando trate asuntos de dinero y sus posibilidades. No permita que otros le hagan perder el tiempo ni descarguen en su regazo responsabilidades que no le corresponden. Sea inteligente. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mire las cosas de manera diferente y descubrirá cómo usar sus habilidades, experiencia y conocimientos para introducirse en áreas de interés. Haga cambios pero no pierda aquello por lo que ha trabajado tan duro para lograr. Quédese cerca de casa. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sea realista sobre lo que puede hacer; hará su vida más fácil. Sea disciplinado con sus gastos y con los de aquellos que comparten su espacio. Ofrecer alternativas positivas le ayudará a persuadir a otros para que hagan y vean las cosas a su manera. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): decida qué quiere hacer a continuación. Ejerza sus derechos y haga algo que lo haga feliz. Una descripción de un trabajo que le dé oportunidad de usar de manera creativa sus habilidades llamará su atención. Emprenda algo nuevo y emocionante. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): disminuya la velocidad y evalúe su situación. Cíñase a lo que le importa en lugar de dejar que las influencias externas lo lleven en una dirección que le ofrece pocos beneficios. Comparta sus pensamientos con alguien que ama, pero no ceda al chantaje emocional. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): considere el costo de vida y cómo reducir sus gastos generales. No deje que las emociones lo conduzcan a la ira ni a peleas. Concéntrese en hacer lo suyo y darles a los demás la libertad de hacer lo que les plazca. Se alienta la coherencia y el compromiso. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.