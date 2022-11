Horóscopo de hoy: día jueves 10 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Miranda Lambert, 39; Ellen Pompeo, 53; Tracy Morgan, 54; Michael Jai White, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: modifique su estilo de vida para aliviar el estrés. Busque salidas que lo tranquilicen y lo motiven a pasar más tiempo haciendo cosas que le pongan una sonrisa en el rostro. Establezca un presupuesto que le ayude a configurar su hogar para satisfacer sus necesidades. Haga de la comodidad y el confort sus prioridades, y rodéese de personas que saquen lo mejor de usted. Sus números son 6, 17, 22, 24, 35, 44, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es carismático, intenso y creativo. Es imaginativo y amante de la diversión.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): acérquese a las personas con las que le gusta trabajar y haga una propuesta que sea demasiado buena para ser rechazada. Un plan y su grupo íntimo de relaciones le darán la confianza para seguir adelante y lograr un cambio positivo. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no deje que la curiosidad sea su perdición. Determine lo que es posible y use su inteligencia e imaginación para idear una manera de usar sus habilidades y talentos para salir adelante. Establezca un plan y no se detenga hasta que obtenga los resultados deseados. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las emociones lo meterán en problemas. Una triste historia afectará a su corazón y le costará de una u otra manera. Ponga en marcha un plan y concéntrese en su objetivo final. Deje de perder el tiempo; ocúpese de los asuntos pendientes. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): compartir secretos resultará contraproducente. No subestime lo que otros puedan hacer para hacerlo quedar mal. Haga que sus prioridades sean el crecimiento personal, el conocimiento y lograr la mejor apariencia posible, y manténgase alejado de cualquier persona que lo interrogue sobre su vida personal. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no puede complacer a todos, pero si se involucra en una causa que le interese puede marcar la diferencia. Salir de su entorno cotidiano le abrirá los ojos y lo empujará a hacer algo que le brinde satisfacción y le reconforte el corazón. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tenga cuidado de no hacerse cargo de algo para lo que no está equipado ni listo para lograr. Endeudarse para tratar de impresionar a alguien lo meterá en apuros. Cíñase a lo que sabe hacer bien y diga no a cualquiera que lo presione para llevar a cabo algo para lo que no está preparado. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): anótese en algo que le interese y descubrirá cómo convertir en algo lucrativo lo que aprenda o experimente. Un viaje o reunión de negocios le brindará una plataforma para compartir sus hallazgos y ofrecer sus servicios. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la ganancia personal, las mejoras físicas y el replanteamiento de la forma en que vive y hace las cosas fomentarán una mayor libertad y maniobrabilidad para convertir las facetas negativas de su vida en algo positivo. El amor y la amistad van en aumento, y la socialización valdrá la pena. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga la comunicación fluida hasta que obtenga la verdad y se sienta seguro de que puede trabajar con la información recibida. Pregúntele a un experto, a un amigo mayor o a un pariente con experiencia, y obtendrá información sobre nuevas posibilidades. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): disfrute de la comodidad o emprenda un pasatiempo que lo emocione. Busque formas diferentes de ganar dinero extra o de invertir y obtener ganancias. Un cambio en el hogar le dará acceso a más tiempo para relajarse con amigos y familiares. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dar pequeños pasos le ayudará a evitar las discusiones no deseadas con alguien a quien le gusta hacer las cosas de manera diferente. Planificar sus acciones y obtener la aprobación antes de comenzar hará su vida más fácil y sus resultados serán excelentes. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): guárdese sus pensamientos y sentimientos para usted. Regalar demasiada información lo pondrá en un lugar vulnerable. Preste más atención a la salud, las finanzas y a mantener sus registros en orden. El romance conducirá al compromiso. Invierta tiempo y dinero en usted. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.