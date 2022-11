Horóscopo de hoy: día viernes 18 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Damon Wayans Jr., 40; Chloe Sevigny, 48; Owen Wilson, 54; Oscar Nunez, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea realista acerca de la vida y de lo que puede lograr este año; le resultará menos estresante llegar a su destino. No deje que la vida pase a su lado sin divertirse un poco. Arme una rutina que ofrezca pasatiempos que estimulen su mente y aseguren un estilo de vida saludable. Póngase en contacto con personas en las que confía y que puedan ayudarle a ganar independencia. Sus números son 3, 10, 19, 26, 30, 33, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, carismático y amable. Es sociable y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): contemple lo que hacen todos los que le rodean y se le ocurrirán ideas que le permitirán ofrecer una contribución original. Una sociedad, compartir gastos o una aventura mejorarán su vida. Haga de la risa una prioridad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tiene lo necesario para sobresalir, así que no se quede sentado viendo la vida pasar; tome la iniciativa y concéntrese en hacer las cosas sin la interferencia emocional de quien intenta superarlo en cada paso del camino. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): controle su ritmo. No asuma tareas que no le corresponden ni espere que alguien lo haga por usted solo porque lo pide. Haga lo suyo, planifique con cuidado y no deje nada sin hacer. Sea responsable de sí mismo y de las promesas que haga. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tome todo lo que sabe y lo que mejor hace y conviértalo en algo que le ponga una sonrisa en el rostro. Reúna a sus seres queridos para pasar un rato divertido o planee una velada romántica con alguien especial. Viva ame, ría. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se detenga porque no sabe qué planean hacer a continuación los demás. Descarte la idea de involucrarse en empresas conjuntas. Siga el camino que conduce a la paz mental y a la felicidad personal. Haga lo que le gusta. Se favorece la superación personal. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga las cosas en perspectiva. Si saca conclusiones precipitadas, cometerá un error que lo llevará a arrepentirse. Sea un buen oyente y siga la línea de puntos, y descubrirá lo que realmente sucedió y cómo podría beneficiarlo a usted también. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): comuníquese con un amigo, un pariente o con alguien que considere un experto. Las conversaciones conducirán a nuevos comienzos y a un cambio de escenario. Las mejoras personales ayudarán a generar confianza y lo alentarán a ser socialmente activo en su comunidad. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga aquello que los demás esperan de usted y mantenga la paz. Sugiera una alternativa emocionante a sus planes habituales de fin de semana o conéctese con alguien que no haya visto en mucho tiempo. Asista a una reunión o arregle su espacio. Se favorece el romance. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): su encanto le ayudará a salirse con la suya. Planee divertirse con amigos y entretenerse en su territorio. Si desea ayuda con sus objetivos, hay una asociación que necesita atención. Mantenga a todos informados sobre sus planes y listos para actuar. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque una inversión que le interese y obtendrá un plan original y rentable para hacer dinero. Un cambio en el hogar levantará su ánimo y le dará una razón para planear algo especial para familiares y amigos. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): guárdese para sí los asuntos de dinero. Considere lo que es posible y no haga un movimiento que genere incertidumbre ni permita que lo inicie alguien de quien no se fíe. Haga su tarea, pero al final confíe en sí mismo, y no en alguien ansioso de aprovecharse de usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): escuche a los expertos y descubra qué funciona mejor para usted. En cuanto a las inversiones, es mejor seguir sus instintos y apegarse a lo que sabe que es seguro. No deje que las emociones le cuesten. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.