Horóscopo de hoy: día jueves 24 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sarah Hyland, 32; Katherine Heigl, 44; Colin Hanks, 45; Pete Best, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: una amplia sonrisa, un cálido apretón de manos y una gran cantidad de entusiasmo le ayudarán a superar el año. Su personalidad contagiosa y su determinación serán una fuerza difícil de igualar. Los planes bien ejecutados demostrarán ser exitosos y lograrán ganancias sin precedentes. Mantenga cerca a sus amigos y familiares y vigile a cualquier persona que le preocupe. Exprésese con pasión y honestidad. Sus números son 9, 11, 24, 26, 38, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intrépido, perspicaz y proactivo. Es digno de confianza y benévolo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): piense con mucho cuidado e idee un plan lucrativo. Revise los documentos, actualice lo que sea necesario y cambie lo que ya no funcione para usted. Haga una promesa a alguien que ama y honre su palabra. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ¿cuál es la prisa? Reduzca la velocidad, revise sus opciones y ponga su energía donde cuente. Ponga su corazón cuando se trata de ayudar a los menos afortunados y aprenderá algo valioso sobre la vida, el amor y la felicidad. No comparta secretos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aumente el ritmo y vaya eliminando los elementos de su lista de tareas pendientes. Analice con claridad las situaciones y haga una evaluación honesta de lo que es posible. No permita que nadie lo involucre en un plan de dudosas implicaciones. Proteja su reputación y su salud. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): fije su mirada en algo diferente y vea a dónde lo lleva. Probar un estilo de vida, una actividad o una creencia diferentes aumentará su conocimiento y le ayudará a tomar mejores decisiones sobre el dinero, la salud y la seguridad. Encuentre su felicidad y viva la vida a su manera. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): está en onda y listo para hacer lo suyo. No puede complacer a todos, pero puede seguir a su corazón y hacer lo que lo hace feliz. Deje que la experiencia lo guíe para hacer lo correcto. El amor, el romance y el crecimiento personal son prioridades. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un momento para evaluar lo que sucede antes de hacer un movimiento. No cuente con lo que digan los demás. Verifique la información y manténgase al tanto de lo que todos están haciendo. Es necesario un cambio, pero el resultado depende de usted. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): lo que haga tendrá un impacto mucho más significativo de lo que cree en las personas de su entorno. Sea el líder que mejora a sus seguidores y los hace sentir tan importantes como usted. Sea esa persona, y el éxito seguirá. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): adopte un enfoque diferente y vea qué sucede. Encuentre el humor en situaciones que no evolucionan según lo planeado, y encontrará una manera de convertir lo negativo en positivo. Reciba a los que quiere que participen en sus objetivos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no dé nada por sentado. La preparación es fundamental si quiere ser más astuto que alguien que no juega limpio. No permita que la inconsistencia y la incertidumbre lo conduzcan al fracaso. Póngase de pie y muestre su carácter, fuerza y habilidad para hacer las cosas a tiempo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): siéntase orgulloso de su capacidad de discernir lo que es legítimo y aplique su magia. Su habilidad innata para encontrar soluciones y ayudar a otros le abrirá las puertas a nuevas oportunidades y comienzos. No deje nada al azar; no dude en hacerse cargo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que dominen la inconsistencia ni la incertidumbre. Manténgase enfocado en lo que es importante y necesario para su éxito. Deje que su encanto y los conceptos innovadores guíen el camino y ganará la confianza y el respeto de los demás. La superación personal mejorará su moral. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): controle lo que hacen todos a su alrededor antes de mostrar lo que tiene para ofrecer. Unos cuantos ajustes lo pondrán en una posición fundamental para superar a cualquiera que se interponga en su camino. Proceda con precaución y preste atención a los detalles. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.