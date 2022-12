Horóscopo de hoy: día jueves 22 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jordin Sparks, 33; Brooke Nevin, 40; Ralph Fiennes, 60; Diane Sawyer, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el cambio puede ser liberador si se piensa y ejecuta cuidadosamente. No apresure lo que quiere lograr este año. Reduzca la velocidad, preste atención a los detalles y mejore su vida. Mantenga sus planes simples, factibles y asequibles, estará contento con los resultados y se sentirá cómodo con el proceso que elija para llegar a su destino. Sus números son 3, 15, 22, 28, 32, 41, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es indeciso, reflexivo y organizado. Es preciso e intuitivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tenga en cuenta lo que quieren los demás, pero no se niegue algo por el bien de otra persona. Tenga cuidado con la forma en que maneja las situaciones profesionales que se presenten en un ambiente de fiesta. Proteja su reputación a toda costa. Relaciónese e interactúe para avanzar, no para montar una escena. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se queje; modifique lo que no le sirve y siga adelante. Tome el control de las situaciones que le preocupan. No deje nada al azar y estará contento con los resultados. Un cambio de imagen, una mejora o un crecimiento personal le levantarán el ánimo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mire lo que otros hacen y dicen antes de meterse en algo que no sea adecuado para usted. Invierta su energía en cumplir sus sueños y asegurarse de que las personas que le importan se beneficien con sus decisiones. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si no es honesto acerca de cómo se siente o lo que quiere surgirán problemas emocionales. Diga lo que piensa, averigüe cuál es su posición y siga adelante en una dirección que le señale un camino que lo haga feliz. Se fomenta el romance. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ocúpese de los documentos urgentes. Póngase en contacto con las personas que lo hacen reír y haga arreglos para pasar el tiempo de descanso repasando lo que sucedió este año. No se involucre en empresas conjuntas ni en una inversión que suene demasiado buena para ser verdad. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tiene buenas ideas, pero no estará contento con los resultados si deja que otros interfieran con sus planes. Preste atención a los detalles, configure las cosas según sus especificaciones y comparta con sus seres queridos. Deje que el romance guíe el camino. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): manténgase ocupado y disfrute de las festividades. Permanezca alejado de las situaciones estresantes o de las personas que tienden a deprimirlo o se interponen entre usted y la felicidad que merece. Deje de hablar de sus sueños y empiece a convertirlos en realidad. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ponga intención y acción detrás de sus planes. No dude en generar cambios que le hagan la vida más fácil. Piense de manera original y descubrirá un camino que lo llevará en una dirección que no querrá perderse. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): acelere el ritmo. Tiene mucho que terminar antes de que finalice el año. Ocúpese de asuntos no resueltos que lo han frenado o de situaciones que no lo conducen a alcanzar sus sueños. No dé nada por sentado; si quiere que algo se haga, hágalo usted mismo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no exagere ni haga promesas que no pueda cumplir. Tómese el tiempo para mostrar a los demás cómo se siente en lugar de ofrecer regalos elaborados. Pasar más tiempo con sus seres queridos fomentará mejores relaciones, un ambiente hogareño y un estilo de vida felices. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no deje que la indecisión de alguien más nuble su mente ni interrumpa sus planes. El tiempo se acaba; ocuparse de los preparativos de última hora le ayudará a aliviar el estrés causado por las influencias externas. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si usted o alguien cercano envía mensajes contradictorios es obvia la confusión emocional. Sea transparente con respecto a sus sentimientos, intenciones y planes. Un gesto romántico debe venir del corazón. Sea audaz y diga lo que tiene en mente, y no se arrepentirá. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.