Horóscopo de hoy: día domingo 25 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Annie Lennox, 68; CCH Pounder, 70; Sissy Spacek, 73; Jimmy Buffett, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga todos sus patitos en fila y respire tranquilo. Trace su plan para el año, se sentirá cómodo sabiendo que ha hecho lo que debía y estará listo para aceptar lo que se le presente. Sentirse apasionado por lo que está por venir le dará la ventaja que necesita para lograr lo que se ha propuesto. Controle los viejos hábitos y adopte las nuevas tendencias. Sus números son 5, 17, 23, 28, 33, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es innovador, moderno y productivo. Es enérgico y curioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): piense en grande, pero encuentre una forma más económica de hacer realidad sus sueños. Sea creativo y complacerá a todos con su consideración y practicidad. Un cambio inesperado le ayudará a tomar una decisión que lo empujará en una dirección emocionante y gratificante. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si hace promesas difíciles de cumplir se verá atrapado en un dilema. Disfrute de las charlas animadas, pero no se apunte en algo por la razón equivocada. Los viajes, el romance y disfrutar de la compañía de familiares y amigos enriquecerán su vida. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): suba el volumen de la música, participe en una conversación y muestre interés en lo que otros han estado haciendo. Descubrirá algo que querrá poner en su lista de deseos. Guarde sus problemas para sí mismo y enfoque su atención en los demás. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): gravitará hacia situaciones problemáticas. Acérquese con cautela y compasión. Evalúe las situaciones con sus seres queridos y ofrezca comentarios positivos. No se olvide de alguien cercano a usted. Un gesto romántico lo acercará a alguien que ama. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): acérquese a quienes necesitan ayuda. Hacer su parte en la comunidad aumentará su conciencia y lo motivará a contribuir más. Involucre a familiares y amigos y disfrute el regalo de dar. No dude en contribuir a algo que valga la pena. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una apariencia moderna, un brillo en los ojos y una conversación animada generarán cambios positivos en una relación significativa. Comparta sus intenciones; cambiará la forma en que traza lo que está por venir. Se favorece el romance, los cumplidos y la socialización. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): viva y aprenda. Ya sea que usted sea el anfitrión o el invitado de alguien, elija sus palabras sabiamente y muestre aprecio y disposición para colaborar y ayudar. Una actitud positiva abrirá puertas y conducirá a un momento divertido; las quejas y la negatividad no lo harán. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no se castigue por algo que no puede cambiar. Deje las emociones a un lado y pase tiempo con personas edificantes y útiles. No mencione asuntos privados ni comparta información confidencial. Viva el momento y disfrute. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga una sonrisa en el rostro de alguien e ilumine su día. Contribuya y ayude a que hoy sea especial para usted y sus seres queridos. Un corazón abierto, una actitud positiva y sugerencias divertidas ayudarán a que otros se involucren en el espíritu festivo. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga las cosas en perspectiva, independientemente de cuán tontos tiendan a ser los demás, y disfrutará de las festividades y seguirá manteniendo el control. Supervisar lo que sucede le dará una perspectiva diferente con respecto a alguien que creía conocer al dedillo. El romance parece prometedor. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio de planes de última hora lo tomará por sorpresa. Sacuda cualquier negatividad y ponga su energía en volver al rumbo. Reunirse y compartir con sus seres queridos le levantará el ánimo y lo animará a hacer lo que lo hace feliz. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): acérquese a alguien que lo necesite y únase al espíritu de la temporada. Dar a los demás es gratificante y le hará darse cuenta de cómo un pequeño gesto o amabilidad puede marcar la diferencia para alguien que está pasando por una mala racha. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.